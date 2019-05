In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maken onze opiniemakers puntige observaties. Vandaag: Stijn Baert over hoe politici alle kiezers willen plezieren met meer koopkracht, terwijl ze beter keuzes zouden maken.

Deze observatie wordt een uitzondering in mijn reeks ‘opstellen’ voor De Tijd, dixit mijn lief. De klassieke reacties dat ik ‘in de zak zit' van deze of gene partij zullen immers met zekerheid uitblijven. Want ik ga ze allemaal de mantel uitvegen.

Want als het over koopkracht gaat slaan alle partijprogramma's de bal mis. Omdat ze vanuit een electorale logica kiezen om ieders vriend te zijn in plaats van duidelijke keuzes te durven maken.

Het Planbureau berekende hoeveel elk inkomensdeciel wint of verliest bij de maatregelen die de partijen voorstellen. Wat blijkt? Elke inkomensgroep wint, en vaak fors. Er zijn slechts twee uitzonderingen: met de N-VA-maatregelen zou de armste van de tien inkomensgroepen licht verliezen (door de beperking van de werkloosheid in de tijd) en met de Groen-voorstellen krijgt het allerrijkste deciel duidelijk minder dan nu.

Collega Boudewijn Bouckaert had het vorige week op Radio 1 over de vele Sinten aan het hoofd van onze partijen. Hij heeft gelijk. De partijen beloven iedereen meer koopkracht terwijl we eigenlijk nu al met z’n allen boven onze stand leven: in een periode van goede conjunctuur heeft ons land nog steeds een begrotingstekort.

Wat ik de partijen echter bovenal verwijt, is dat ze inzake koopkracht niet durven kiezen voor waar we echt aan toe zijn: de koopkracht van wie werkt tegen een laag loon verhogen. Momenteel doen laagopgeleiden zich te weinig voordeel met uit werken gaan. Het verschil tussen hun loon en een uitkering is te beperkt. Wanneer de kosten van uit werken gaan - zoals kinderopvang - dan nog in rekening worden genomen, kan de balans zelfs negatief uitslaan. Dat de werkzaamheid van laagopgeleiden amper steeg in ons land (en in Wallonië zelfs daalde) hoeft dan ook niet te verbazen.

Willen we meer mensen aan de slag krijgen, dan is de enige optie om wie werkt maar weinig verdient beter in de watten te leggen. Concreet: lastenverlagingen niet uitsmeren over iedereen, maar volledig focussen op de laagste lonen. Het is niet door de middenklasse - waar iedereen electoraal deels op mikt - te versterken, laat staan door de generaals en professoren meer te geven, dat we onze werkzaamheidsgraad op een ernstig niveau zullen krijgen.

Bij het verleiden van de kiezer doen onze politici hun best om het gat in onze begroting te negeren. Ze betogen dat hun maatregelen samen een budgettaire nul-operatie betekenen, maar vergeten dat we met miljarden in het rood starten.

Een homeopathisch verhoogde koopkracht voor iedereen maakt ons land écht niet beter