Schaarbeek-Vorming, een spoorterrein vlak bij het kanaal dat te koop staat, is de speelbal in een kafkaësk overheidsverhaal. Als het Brussels Gewest het terrein koopt, moet het er sporen aanleggen, die in opdracht van een andere overheidsinstantie weggehaald werden.

Een institutionele koterij. Anders kan je het niet noemen na de debatten in de Commissie Mobiliteit in de Kamer. Die werd geconfronteerd met de desastreuze gevolgen van een jarenlang gebrek aan coördinatie tussen de overheidsinstellingen.

Schermvullende weergave Luckas Vander Taelen

Het Fonds voor Spoorweginfrastructuur heeft, zoals de naam laat vermoeden, niet het verbeteren van die infrastructuur tot doel. In tijden van dichtslibbende wegen is dat nochtans een nobel streven. Nee, dat fonds moet gronden met spoorinfrastructuur die niet meer gebruikt wordt zo duur mogelijk proberen te verkopen aan bouwpromotoren, om de hoge schuld van de NMBS aan de Staat af te bouwen. Dus geen sporen bijleggen voor meer treinverkeer, maar ze weghalen. Dat is de enige bezorgdheid van dat fonds. Niemand bij het fonds mag zich afvragen of het liquideren van spoorlijnen wel opportuun is of eerst even nadenken over de gevolgen.

Het fonds houdt zich niet bezig met mobiliteit. Dat moeten de Kamerleden wel doen. Ze bogen zich over wat overblijft aan spoorlijnen voor vrachtvervoer op Schaarbeek-vorming, een immens terrein vlak bij het kanaal. Drie spoorlijnen zijn al ontmanteld, één blijft over. Die lijn is essentieel voor de verbinding met de Brusselse haven. De Gewestregering heeft het ambitieuze plan om op Schaarbeek-Vorming een logistiek knooppunt te maken. Het spoor is samen met het kanaal en de weg een belangrijk onderdeel.

En hier komt Kafka: de Belgische overheid heeft Infrabel, de beheerder van de spoorinfrastructuur, per Koninklijk Besluit 16 jaar geleden verplicht het terrein spoorvrij te maken. Als hij dat dit jaar niet doet, moet Infrabel het fonds een boete van 7 miljoen euro betalen.

Voetbalstadion

De staat hoopte zo meer geld te kunnen krijgen voor het terrein, dat zonder spoorlijnen makkelijker te verkopen is. Ooit was het plan er een nationaal voetbalstadion te bouwen, maar het Brussels Gewest wou niet het hele terrein kopen. Het fonds weigerde een stuk te verkopen en zocht voort naar een projectontwikkelaar. Daarvoor moesten de spoorlijnen dus weg.

Er werd nog wel wat onderhandeld met de Brusselse overheid, maar naar verluidt toonde het fonds weinig belangstelling. Dat het Brussels Gewest niet echt een plan had voor het gebied was ook niet bepaald een stimulans voor een snelle afwikkeling.

Dat lijkt nu anders, met de duidelijk omschreven ambitie om een logistiek centrum op te richten. Dat heeft enorme mogelijkheden, zoals het al concrete plan groenten en fruit aan te voeren uit Valencia via de spoorverbinding. Maar als Infrabel die opbreekt, gaat die deal niet door. Dan proppen we onze wegen weer wat voller met containervrachtwagens.

Schaarbeek-vorming zegt alles over de efficiëntie waarmee dit land bestuurd wordt.

In de Kamercommissie meldde federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) dat Infrabel zes maanden uitstel krijgt om de sporen op te breken. Die afbraak gaat overigens volledig in tegen een Europese verplichting elke haven te voorzien van een spoorverbinding. Als het Brussels Gewest het gebied toch koopt, moet het opnieuw sporen aanleggen, op de plek waar ze in opdracht van een andere overheidsinstantie verwijderd werden.