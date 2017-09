Het is een tumultueuze algemene vergadering. Beleggers keken er al lang naar uit, want het afgelopen jaar liet het management verscheidene ballonnetjes op over hoe het het noodlijdende bedrijf weer op de rails zou krijgen. Het bedrijf kijkt aan tegen een groeiende schuldenlast, die ruimschoots het eigen vermogen overschrijdt.

In dat kader werd drie jaar geleden de top zowat volledig vervangen. De nieuwe bewindsploeg kondigde aan de zaken weer op de rails te zetten. Helaas, tot nu toe nog met onvoldoende resultaat. De verliezen raken niet weggewerkt en de regulator heeft zelfs al enkele keren gewaarschuwd.

Het gebrek aan ernst bij de concretisering en de doorrekening van wat werd voorgesteld als het grote Zomerakkoord is beangstigend

De plannen waren nochtans ambitieus. Een omslag in het prijzenbeleid moest het structurele verlies in marktaandelen ombuigen. Om de financiële impact ervan op te vangen besliste de CFO alternatieve inkomstenbronnen aan te boren. Die blijken de beloofde opbrengsten niet in het laatje te brengen.

Pensioenplan

Dan maar verder in de kostenstructuur snoeien. Afgelopen zomer werden daarom plannen gesmeed om eenzijdig te knippen in het pensioenplan van de medewerkers. En de betalingsvoorwaarden voor bepaalde groepen klanten te verstrengen. Met een breed uitgesmeerd persbericht maakte het management net voor de zomersluiting de grote krijtlijnen van het reddingsplan wereldkundig. De concrete doorrekening ontbrak wel, maar zou snel volgen.

Maar zodra de medewerkers en de klanten lucht kregen van de plannen werd het protest zo groot dat de CEO moest trachten de meubelen te redden. Het gros van het herstelplan zal uitgesteld worden tot een latere, niet nader bepaalde datum. De grote contouren gelden weliswaar als krachtlijnen, maar verschillende werkgroepen zullen een en ander eerst verder bestuderen.

Van een land met een belasting- en uitgavendruk die meer dan de helft van onze economie omvat, zou men een iets degelijker huiswerk verwachten

Pech voor de algemene vergadering natuurlijk. Vandaag moet de raad van bestuur verslag uitbrengen aan de verzamelde aandeelhouders over de financiële resultaten van het bedrijf. De grootste aandeelhouder zet de toon: dit bedrijf is virtueel failliet. Kunt u het zich voorstellen dat in zo’n scenario de bestuurders kwijting krijgen? En welke duik de koers van het aandeel de volgende dag zal nemen?

Gelukkig is de nv België geen beursgenoteerd bedrijf. Wat zich de afgelopen maanden in de schoot van de regering heeft afgespeeld, was geen fraai schouwspel. Van een land met een belasting- en uitgavendruk die meer dan de helft van onze economie omvat, zou men een iets degelijker huiswerk verwachten. De problemen waar het mee worstelt, zijn bovendien niet nieuw, noch onverwacht.

Niet dat de oplossingen daarom voor het grijpen liggen. Ook zijn de aangekondigde maatregelen en denkpistes wel degelijk zinvol. Maar het gebrek aan ernst bij de concretisering en de doorrekening van wat werd voorgesteld als het grote Zomerakkoord is beangstigend. En de dissonantie tussen de referentieaandeelhouders zou onrust veroorzaken. Daar komt geen beursgenoteerd bedrijf mee weg.