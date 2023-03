L' Histoire de la Flandre

Om een lang historisch verhaal als 'Het Verhaal van Vlaanderen' te kunnen brengen moesten keuzes worden gemaakt. Fair enough. Maar dat over onze taal nauwelijks werd gesproken, is betreurenswaardig.

Marc Van Ranst is blij met ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. Er is geen spoor te vinden dat de tv-reeks een alibi is voor nationalistische propaganda, vindt hij. Daarmee is met deze reeks volgens hem de lat hoog gelegd voor historische documentaires.

Hij heeft gelijk. Achter wat verteld wordt zit geen verdoken politieke agenda. De romantische mythe van de Guldensporenslag als een middeleeuwse strijd van een onderdrukt Vlaanderen tegen de boze Fransen wordt met veel nuance als een sociale strijd verteld.

Er is dus geen probleem met wat gezegd en geïllustreerd wordt. Het gaat eerder over de keuze van de accenten die gelegd worden en vooral met de onderwerpen die vermeden werden. Wie een lang historisch verhaal wil vertellen, moet keuzes maken. En een gevolg van die keuzes is dat over een niet onbelangrijk element van onze geschiedenis nauwelijks wordt gesproken: de taal.

Is het omdat ze er niet van verdacht wilden worden het instrument van de Vlaamse regering te zijn, dat de samenstellers van bij de aflevering over de Franse bezetting en de Boerenkrijg tot de Eerste Wereldoorlog met geen woord reppen over de linguïstische machtsverhoudingen?

Toen de Fransen onze gewesten binnenvielen en twintig jaar lang bezetten, deden ze er alles aan om het ‘Vlaams’ te verbannen. De zogenaamde revolutionairen gedroegen zich als arrogante, zelfingenomen imperialisten. Nu zouden ze als kolonisatoren worden afgebrand. Het eentalig Frans onderwijs moest er voor zorgen dat in heel het Franse rijk maar één taal meer werd gesproken. Als Napoleon niet ten onder was gegaan in Waterloo, dan zou het Belgische departement volledig en voor altijd verfranst zijn.

Dat zou in twee generaties geregeld zijn. Het Nederlands zou hetzelfde lot gekend hebben als de andere regionale talen in Frankrijk: de uitroeiing. Het Frans werd gezien als de taal van de revolutie en de vooruitgang. Het 'Vlaams' was niet meer dan een minderwaardige volkstaal. Dat zijn opvattingen die helaas nog altijd bestaan in bepaalde Franstalige middens.

Verfransing

Bijzonder merkwaardig is dan ook dat de makers van 'Het Verhaal van Vlaanderen' de boeiende periode van de Verenigde Nederlanden niet behandelden. Tussen 1815 en 1830 was Willem I de koning van Noord en Zuid. Hij voerde een bijzonder vooruitziende economische politiek en zorgde ervoor dat aan de verfransing een einde kwam. Het is absoluut niet overdreven te stellen dat Willem I kan beschouwd worden als de redder van het Nederlands.

Enige duiding bij de onderdrukking van het Nederlands bij de Belgische onafhankelijkheid was ook niet ongepast geweest. Voor de meeste revolutionaire geesten was het duidelijk dat na de nederlaag van Willem I het jonge België een Franstalig land zou zijn. ‘La Belgique sera romane, ou ne sera pas’, een citaat uit die tijd dat spreekwoordelijk werd, vat heel goed die mentaliteit samen. Uit die periode, en tot ver in de twintigste eeuw dateren denigrerende uitspraken van vooraanstaande Franstalige politici over onze taal.

Wie daaraan niet herinnert, mist een kans om aan de kijker de oorsprong van de communautaire spanningen in dit land en de werkelijke, democratische inzet van de Vlaamse taalstrijd uit te leggen. Nu kregen we daarover niets te zien. Dat het Brusselse publiek opgewonden werd door een opera, was blijkbaar gemakkelijker om in beeld te brengen.

Het is bijzonder jammer dat Tom Waes wel heel erg uit zijn rol van presentator viel als hij het bij de IJzertoren over de taaldiscriminatie had in het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is daar dat voor het eerst in de reeks over de positie van het Nederlands in België wordt gepraat. Met een wijzend vingertje en veel energie wil hij ontkrachten dat Vlaamse soldaten de dood werden ingejaagd door Franstalige officieren. Dat dit een mythe is wordt alleen nog door rabiate Vlaams-nationalisten ontkend. In loopgrachten was niet veel taalkennis vereist om gebrulde bevelen boven het helse artillerielawaai te begrijpen.

Dat extremistische partijen partijen van wantoestanden misbruik hebben gemaakt, betekent niet dat er geen reden voor een taalstrijd was.

Marc Van Ranst koppelt aan dat vals loopgrachtenverhaal de ‘Pour les Flamands la même chose’-uitspraak, alsof ook dat een Vlaams-nationalistisch verzinsel is. Het misprijzen voor het ‘Vlaams’ was nochtans een bittere realiteit in de eerste eeuw België. Promotie maken bij de overheid of in het leger was onmogelijk als men geen Frans sprak. Het diploma van mijn Aalsterse vader was nog in het Frans opgesteld. Dat is onvoorstelbaar in het Vlaanderen van een eeuw later. Net daarom had Tom Waes het over die transformatie moeten hebben.