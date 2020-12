Laat kinderen met rust

De terreurbeweging Boko Haram misbruikt gewetenloos kinderen om terreur uit te zaaien.

Hoop en wanhoop in cijfers: 276 ontvoerde schoolmeisjes. 57 van hen konden ontsnappen, 107 werden vrijgelaten en 112 zijn vermist. Over wie het gaat? Over meisjes uit Chibok. In 2014 werden ze ontvoerd door Boko Haram in Nigeria. Het was een van de vele ontvoeringen van de terreurorganisatie, maar de enige die wereldnieuws werd. Dat gaf aanleiding tot een van de grootste internationale campagnes op sociale media met de hashtag #BringBackOurGirls.

De actie kwam extra onder de aandacht door de steun van de voormalige Amerikaanse first lady, Michelle Obama. ‘Deze gewetenloze daad is gepleegd door een terroristische groep die deze meisjes wil weghouden van onderwijs. Het zijn volwassen mannen die de ambities van jonge meisjes willen stoppen’, zei Michelle ontstemd. Wie de jeugd en de groei van een land wil saboteren, raakt bij uitstek het zenuwcentrum van een samenleving: onderwijs.

Nigeria heeft de massaontvoering van de schoolmeisjes nog niet verteerd, maar het wordt weer opgezadeld met een vergrijp van jewelste. Meer dan 300 schooljongens werden deze week in Katsina ontvoerd door gewapende ‘bandieten’. Volgens Amnesty International zijn tussen januari en juni 1.126 mensen vermoord door banditisme in Nigeria. De gewapende bendes zijn in feite substraten, onderaannemers van Boko Haram, dat deel uitmaakt van de Islamitische Staat West-Afrika.

Boko Haram claimde de massaontvoering van de schooljongens. Dat bevestigt de vrees voor de uitbreiding van de activiteiten van de groep naar de noordwestelijke regio van het land. Haar actieradius is breder en haar organisatiekracht sterker, want een massaontvoering is niet eventjes gepiept. Het vergt een krachttoer van logistiek, manschappen en wapens.

Het is een investering - om het cynisch te zeggen - die loont. De buit, de tieners, dienen als pasmunt voor onderhandelingen of als broedmachine. Van een deel van de ontvoerde meisjes is bekend dat ze zwanger raakten na verkrachtingen door hun ontvoerders. Dat is een beproefde tactiek van de Islamitische Staat: een natie bouw je snel op in de baarmoeder. Met vrije wil of verkrachting. Snelheid in het aanleveren van lichtingen jonge strijders is van belang. In ‘kalifaatgezinnen’ hebben broers en zussen niet zelden verschillende vaders. Kinderen worden letterlijk op kruissnelheid gekweekt. De ontvoerde schooljongens worden ongetwijfeld opgeleid tot militieleden van Boko Haram.

De jeugd afstompen doe je het best door haar weg te duwen uit het onderwijs. In een verscheurd land als Nigeria gebeurt dat manu militari. In sommige Europese landen wordt de leerkracht weggeduwd. Denk aan de Franse leraar Samuel Paty, die onthoofd werd wegens het tonen van een Mohammed-cartoon. Een jihadistische aanslag.

Spotprenten

Kort na de onthoofding in Parijs was er in Rotterdam commotie om een cartoon van een man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem net heeft onthoofd. De cartoon hangt sinds de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in 2015, maar blijkt pas sinds kort een doorn in het oog van enkele schoolmeisjes die het weghalen van de tekening eisten. Toen een foto van de cartoon in de klas op sociale media circuleerde, was het hek van de dam. De docent ontving serieuze bedreigingen en dook onder. Dat is terreur zonder explosieven. De bom zit in het maken van commotie, wij tegen zij, met scholen als schietschijf.

In Antwerpen ontstond op de Karel De Grote Hogeschool ophef over een islamcartoon met een uitdagende tekst. De cartoon te veel? Doceren is niet zomaar provoceren, maar als we het vertrouwen verliezen in onze onderwijzers, gaat het blok erop, in onze hoofden. De ultieme boodschap zit in een parafrase van Pink Floyd: laat kinderen met rust, laat leerkrachten met rust.