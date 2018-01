Laat maar aan, dat licht

Het plan om een nieuwe kernreactor te bouwen was sneller opgeborgen dan het werd bekendgemaakt en het Energiepact moet nog altijd worden goedgekeurd. Enkele weken geleden doken weer angstbeelden op dat het licht in Vlaanderen en België zou uitgaan. Er zou nood zijn aan extra capaciteit die snel kan worden ingeschakeld en waarvoor uiteraard bijkomend moet worden betaald. Illustere geesten meenden dat de Vlaming eens goed in het donker moest worden gezet, zodat hij zou voelen dat er nood was aan een omslag naar een nieuw energiebeleid.

Elektriciteitsvoorziening kan je als een publiek aanbod beschouwen - ook al wordt de elektriciteit door private spelers verkocht - en er is voldoende ervaring met openbare diensten om te weten wat wel en wat niet werkt. De consument gebruikt het ‘openbaar’ aanbod van netwerkdiensten zoals gas, internet, tv en elektriciteit net omdat hij de keuze heeft er al dan niet gebruik van te maken, wanneer het hem uitkomt, zolang hij het nodig heeft en zonder dat er controlerende beperkingen op rusten.

Als het vertrouwen wegvalt, kiezen Belgen en bedrijven steeds meer voor een eigen bevoorrading, ten koste van de solidariteit.

Zodra die opduiken, steekt de licht anarchistische Vlaming - zoals Jan Callebaut het in zijn boek ‘Het merk België’ beschrijft - de kop op en koopt hij een (diesel)generator. Net zoals enkele jaren geleden toen hij vreesde voor een black-out.

Het licht moet niet zozeer aanblijven om te vermijden dat de Vlaming een (diesel)generator aanschaft. Wel om het vertrouwen in de elektriciteitsvoorziening en de voorziening zelf in stand te houden, uiteraard tegen een economisch verantwoord tarief. Als dat vertrouwen wegvalt, kiezen Belgen en bedrijven die actief zijn in België steeds meer voor een eigen bevoorrading, ten koste van de solidariteit.

Eindgebruikers

De solidariteit verzekert in het geval van de elektriciteitsvoorziening dat het hele transmissie- en distributienet door de eindgebruikers wordt betaald. Met minder eindgebruikers stijgen de kosten voor het distributienet voor de nog resterende aangesloten gebruikers exponentieel. Het geheel komt dan ten laste van de maatschappij en de algemene middelen.

Er moet een ernstig debat komen, niet enkel over het Energiepact, maar ook over de prijsstructuur van de elektriciteitsbevoorrading.

Anderzijds is de kostprijs van het net (te) hoog, terwijl de kosten van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen dalen, maar daarom niet de consument ten goede komen. Het zou voor de voorziene gascentrales eenvoudig moeten zijn rendabel te werken, zonder overheidssteun, ter vervanging van de kerncentrales, als ze hun elektriciteit niet via het net leveren, maar decentraal, huis-aan-huis. Een eengezinswoning van stroom voorzien is een koud kunstje, met de batterij van je elektrische of hybride wagen.

In Japan biedt Nissan als eerste die mogelijkheid. Er worden nu al batterijen en software aangeboden, los van een elektrische of hybride wagen, die je eenvoudig kan (laten) opladen en thuis als generator kan gebruiken.

Als het licht dreigt uit te gaan, kan de gebruiker zich terugtrekken en blijven de industrie en de steden achter met stijgende kosten voor een krakkemikkige dienstverlening. Er moet in elk geval een ernstig debat komen, niet enkel over het Energiepact, maar ook over de prijsstructuur van de elektriciteitsbevoorrading.