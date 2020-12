Laat ons in 2021 de economie structureel versterken

Als we erin slagen onze economie structureel te versterken via hervormingen, kunnen we de impact van corona wegwerken en onze welvaart gevoelig opkrikken.

Met het einde van 2020 in zicht kunnen we de economische schade van dit coronajaar opmeten. De totale terugval in economische activiteit in 2020 zal uiteindelijk uitkomen in de buurt van 7 procent. Dat is minder erg dan we in het voorjaar vreesden, maar het blijft niettemin het slechtste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. In vergelijking met de situatie die we zonder corona verwacht hadden, komt de economische activiteit bijna 40 miljard lager uit, of zo’n 3.400 euro per hoofd. Dat is hoe dan ook een zware klap. Het goeie nieuws is dat 2021 beter wordt.

Schermvullende weergave

Met een verstandigere beheersingsstrategie en de vaccins kunnen we het virus allicht beter binnen de perken houden dan het voorbije jaar. Dat opent perspectieven voor een stevige inhaalbeweging van onze economie. Het echte potentieel ligt evenwel in de mogelijkheid om deze crisis aan te grijpen om onze economie echt structureel te versterken.

Als we voor de werkzaamheidsgraad van de 50-plussers het niveau van toplanden als Nieuw-Zeeland en IJsland halen, zou de economische activiteit per hoofd 28 procent hoger liggen.

Zo kwam de OESO vorige week met een analyse over het potentieel van langer werken. Als we voor de werkzaamheidsgraad van de 50-plussers het niveau van toplanden als Nieuw-Zeeland en IJsland halen, zou de economische activiteit per hoofd 28 procent hoger liggen. In euro’s van vandaag komt dat overeen met meer dan 10.000 euro per hoofd. De recepten om dat te realiseren zijn gekend en al getest in andere landen. Het gaat onder meer om veel meer opleiding, ook voor oudere werknemers, een pensioenstelstel dat vroeger stoppen niet beloont en een loondynamiek die oudere werknemers niet uit de markt prijst.

Hervormingen

Ook andere analyses bevestigen het potentieel om onze economie te versterken. Een breed pakket van hervormingen van de product- en arbeidsmarkt en extra inspanningen inzake de overheidsinvesteringen en O&O zouden volgens de OESO het bruto binnenlands product per hoofd 33 procent hoger tillen. De Europese Commissie wees er eerder al op dat structurele hervormingen een potentiële impact van 23 procent hebben.

Dit soort ramingen is geen exacte wetenschap, maar ze geven wel een indicatie van het enorme economische potentieel dat we tot nog toe lieten liggen. Als we erin slagen om als antwoord op de deze crisis eindelijk onze economie structureel te versterken via hervormingen die al in andere landen hun succes bewezen hebben, kunnen we de economische impact van corona wegwerken en onze welvaart gevoelig opkrikken. De Belgische overheden blonken de voorbije jaren niet uit in dit soort hervormingen, maar hopelijk leidt corona op dat vlak tot verandering.