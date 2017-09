Lambrisering

‘Als je ‘lambriseringsdenken’ googelt, komt jouw jongste boek als eerste zoekresultaat tevoorschijn’, vertelde Raf storyteller Stevens me deze week, toen hij een van zijn befaamde podcasts bij mij thuis opnam. ‘Je hebt wel iets met nieuwe woorden verzinnen, hè?’ Dat is waar, al moest ik eerlijk opbiechten dat dit geen vondst van mij was, maar van Hans Housen, de in-en-in creatieve man die mijn boeken op basis van urenlange gesprekken écht schrijft.