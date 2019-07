Langer werken is noodzakelijk

Het Monitoringcomité bevestigt dat het begrotingstekort dit jaar weer stevig oploopt. We stevenen af op 7 miljard euro. Dat plaatst de focus op de huidige toestand van onze overheidsfinanciën. Toch blijft de budgettaire uitdaging op langere termijn belangrijker. Statbel, het Belgische statistiekbureau, bracht vorige week zijn jaarlijks terugkerende boodschap dat de levensverwachting blijft stijgen. De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte bedraagt nu 81,5 jaar. Voor 65-jarigen is de levensverwachting nog twintig jaar. En volgens alle verwachtingen blijft die levensverwachting ook de komende decennia toenemen.

Dat heeft uiteraard implicaties voor onze economie. Vandaag zet de gemiddelde Belg op 21 jaar zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt. Daar blijft die zo’n 33 jaar actief. Daarnaast is die ook na de studies gemiddeld nog 27 jaar niet actief op de arbeidsmarkt, onder meer werkzoekend of met pensioen. Slagen we er de komende decennia niet in structureel meer mensen langer aan het werk te houden, dan zal die periode van inactiviteit alleen maar toenemen. Volgens de Vergrijzingscommissie klimt de levensverwachting tegen 2070 naar bijna 89 jaar. Als de gemiddelde Belg dan nog altijd aan een loopbaan van 33 jaar vasthoudt, staat daar een periode van niet-werken van 56 jaar tegenover.