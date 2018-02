Langewoordenfobie

Administraties moeten neutraal zijn. Administraties zijn uitvoerende macht voor de wetgever en het algemeen belang.

Frank Van Massenhove voorzitter FOD Sociale Zekerheid

Bij de federale overheidsdienst Mobiliteit worden scenario’s ontwikkeld die een einde kunnen maken aan het aanslepende probleem van de geluidsoverlast rond Zaventem. In een van die scenario’s is sprake van vluchten boven Brussel. Het werd prompt een nieuwsitem, niet vanwege de (on)gegrondheid van de bevindingen maar omdat het scenario impliceerde dat ook over het Koninklijk Domein zou worden gevlogen.

‘Er bestaat inderdaad een tekst die in die richting gaat, maar wij zijn geen vragende partij. We wachten op meer uitleg van de administratie over dat initiatief, maar we houden geen rekening met de tekst’, liet François Bellot, de bevoegde minister, weten.

Misschien had Bellot een plotse opwelling van hippopotomonstrosesquippedaliofobie, angst voor lange woorden, een verplicht onderdeel van administratieve teksten. Maar het is waarschijnlijker dat de ministeriële leesblindheid is ingegeven door de schrik voor de reactie van Brusselse MR-burgemeesters die in een verkiezingsjaar geen vliegtuig boven hun gemeente willen.

Je kan je afvragen of het wel koosjer is dat een minister een scenario niet wil lezen omdat hij liever het partijbelang dan het algemene belang wil dienen maar laat ons wel wezen: het komt hem en niet de administratie toe om over de zaak te beslissen.

De immer beminnelijke Bellot liet het niet bij die opmerking. Hij vond het nodig onkarakteristiek hard uit te halen naar zijn administratie, ‘die zegt dat ze onvoldoende middelen krijgt om haar taken uit te voeren, maar wel de tijd vindt om zich te buigen over dossiers waarover we haar inbreng niet hebben gevraagd’.

Blijkbaar vindt Bellot, en met hem zonder twijfel een pak andere (ex-)regeringsleden, dat administraties alleen studies moeten uitvoeren die hun minister tot welwillend geknor bewegen. Vermoedelijk denkt ook een groot deel van onze bevolking dat. De baas mag toch bepalen wat de ondergeschikten horen te doen? Uit gesprekken met collega’s uit de privésector blijkt dat ook de meesten onder hen zo’n gang van zaken normaal vinden. Geen wonder dat ze pijnlijk uitschuiven bij een overstap naar de overheid. Onder meer omdat ze het direct verknoeien bij een nieuwe minister van een andere kleur die tot zijn ontzetting moet vaststellen dat de administratie de vorige vier jaar studies maakten die meer op partijprogramma’s lijken dan op doorwrochte analyses.

Nooit vergeet ik het gezicht van Vincent van Quickenborne, die me, net na zijn eedaflegging als minister van Pensioenen ontbood om mee te delen welke studies hij van ons verwachtte, waarna ik zei dat we dat niet zouden doen. ‘Waarom?’, vroeg hij verbouwereerd. ‘Omdat we die al hebben’, was het antwoord dat hem nog meer verbaasde. ‘Hebben jullie die gemaakt onder Michel Daerden? ’Natuurlijk hadden we dat gedaan. En sommige daarvan heeft Daerden nooit gelezen. Maar ook zijn medewerkers vonden het niet de moeite ze open te slaan. De inhoud beviel hen niet.

Administraties behoren tot de uitvoerende macht maar dat houdt niet in dat ze enkel beleidsvoorbereiding mogen produceren die hun minister hen oplegt. Administraties moeten neutraal zijn. Administraties zijn uitvoerende macht voor de wetgever en het algemeen belang.

Het venijn van Bellots uitval zit in de verwijzing naar de middelen van zijn administratie. Tien jaar geleden zei een collega me bij zijn pensionering: ‘De meeste ministers durven ons niet te verbieden sommige studies te maken. Maar er is een vernuftiger manier om ervoor te zorgen dat ze niet maken: onze middelen zozeer beperken dat we alleen de opdrachten kunnen uitvoeren die we van het kabinet krijgen. De besparingen die er de volgende jaren zitten aan te komen, voorspellen niets goeds.’