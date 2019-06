Le Dieu nouveau est arrivé

De derde dag na de verkiezingen had Marc Uyttendaele, grondwetspecialist en invloedrijk lid van de PS, al een oplossing gevonden voor de postelectorale crisis nog voor die begonnen was.’ België moet opnieuw naar de stembus!’, orakelde de echtgenoot van Laurette Onkelinx.

Het overweldigende aantal stemmen voor Vlaams-nationalistische partijen bewijst volgens Uyttendaele dat de verkiezingen eigenlijk gingen over wat tijdens de campagne nauwelijks aan bod kwam: het communautaire. De kiezers hebben dit thema nu met veel overtuiging op de agenda geplaatst en dus moeten alle partijen zeggen wat ze van plan zijn met dit land, en dan naar verkiezingen gaan.

Schermvullende weergave ©Photo News

Uyttendaele komt dat niet zomaar vertellen. Hij geniet een bijzonder statuut in de partij. Als hij deze analyse nu naar voren brengt, is die niet alleen de vrucht van nachtelijke gesprekken met zijn echtgenote, maar is daar duchtig over gepraat met de kopstukken van de partij. En zeker met voorzitter Elio Di Rupo, want in de PS wordt niets gezegd zonder presidentiële goedkeuring.

De Franstalige socialisten profileren zichzelf graag als de humanistische tegenpool van het Vlaams Belang, als een tolerante partij, die de Belgische eenheid verdedigt. Maar soms vertoont de partij nationalistische en zelfs racistische trekjes. Niet zo heel lang geleden zei Onkelinx, dochter van een Limburgse vader en nog altijd voorzitter van de Brusselse PS, dat de ‘Vlaamse zwam’ de federale staat aantastte. Een gore racistische uitspraak, maar als het over Vlamingen gaat, heeft men daar in de PS geen problemen mee.

Ook het beeld dat de PS de onverzettelijke verdediger zou zijn van de Belgische staat terwijl de Vlaamse radicalen die zouden willen afbreken, kan men beter nuanceren. Al in de jaren 60 bepleitte de grote Waalse syndicale leider André Renard een radicale hervorming van de Belgische staat. Die regionalistische tendens is altijd blijven bestaan bij de partij en de vakbond. De droom van een Franstalig België zonder Vlamingen is nooit ver weg: de eenzijdige en ongrondwettelijke naamsverandering van de Franse Gemeenschap in Fédération Wallonie-Bruxelles is daar een tekenend voorbeeld van.

Elio Di Rupo heeft de ambities van dauphins als Paul Magnette gesmoord en heerst autoritair over de partij. Zijn wegen zijn al even ondoorgrondelijk als die van Guy Spitaels

Begin december deed Di Rupo een uitspraak die dat onderhuidse nationalisme goed illustreert. Bij de PS-voorzitter past elke uitlating in een plan. Daarom was dat moment zo belangrijk om de huidige strategie van de PS te begrijpen. Toen hem werd gevraagd hoe hij zou reageren op een sterk uiteenlopende verkiezingsuitslag in noord en zuid, antwoordde hij: 'Vlamingen stemmen op verantwoordelijke vrouwen en mannen in Vlaanderen; de Franstaligen op verantwoordelijke mannen en vrouwen in Franstalig België.’ RTBFanalist Alain Gerlache vond dat Di Rupo zo suggereerde dat aan beide zijden van de taalgrens een meerderheid kon worden gevormd, en dat die twee meerderheden vervolgens samen de federale regering zouden uitmaken. Zo gebeurt dat nu al in Brussel.

Eigenlijk ligt dat heel dicht bij het confederale model dat de N-VA al jaren voorstaat. En het blijft merkwaardig dat de PS, die altijd afkerig stond van een nieuwe staatshervorming, totaal onverwacht Uyttendaele de communautaire geest uit de fles laat halen op een moment dat daar bij geen enkele Vlaamse partij over gesproken werd. Het is vooral een teken dat Di Rupo nu al weet dat er geen andere optie is voor de PS dan met N-VA te onderhandelen.

Toen Guy Spitaels de partij leidde, werd hij Dieu genoemd omdat hij geen tegenspraak duldde. Di Rupo begint hoe langer hoe meer op zijn illustere voorganger te lijken en lijkt de nieuwe Dieu te zijn geworden, met Uyttendaele als zijn profeet. Di Rupo heeft de ambities van dauphins als Paul Magnette gesmoord en heerst autoritair over de partij. Zijn wegen zijn al even ondoorgrondelijk als die van Spitaels.