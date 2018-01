Le grand Bruxelles in het water

Soms hebben banale gebeurtenissen onvermoede politieke repercussies. Neem de fusie van twee Brusselse watermaatschappijen, op het eerste gezicht een eerder technische procedure. Maar wie goed kijkt, ziet een vermakelijke soap met de verdronken illusies van de politicus Olivier Maingain.

In de mythologie van het FDF zijn de faciliteitengemeenten zowat het equivalent van de Palestijnse bezette gebieden.

Vivaqua, dat zich voornamelijk bezighoudt met de distributie van het drinkwater, wil samengaan met Hydrobru, verantwoordelijk voor waterzuivering. Een logische beslissing in de richting van meer rationaliteit, wat helaas niet altijd de norm is in het Brussels Gewest.

Maar de fusie was geen gemakkelijk verhaal, verre van. Want Vivaqua is een gewestoverschrijdende instelling, waar ook 15 Vlaamse gemeenten deel van uitmaken. Vivaqua was financieel gezond, maar de Vlaamse gemeenten vreesden de niet geringe schuldenlast die Hydrobru zou meebrengen. Bovendien hadden ze geen zin om mee te stappen in de noodzakelijke investeringen die de nieuwe watermaatschappij in het Brusselse net wou doen, voor een bedrag van 80 miljoen euro per jaar.

Niet geheel onbegrijpelijk dus dat de Vlaamse gemeenten niet langer bij Vivaqua wilden horen. Maar vertrekken uit die intercommunale bleek gemakkelijker gewenst dan gedaan. Tot hun ergernis stootten de gemeenten op bijzonder zware financiële voorwaarden voor hun vertrek. Ze klaagden dat aan bij het Vlaams Parlement en dat resulteerde in een belangenconflict tussen het Vlaams en Brussels Gewest. Dat leidde uiteindelijk tot betere uittredingsvoorwaarden en een eerbaar compromis, waarbij het nieuwe Vivaqua nog maximum 18 jaar water mag leveren in Vlaams-Brabant.

Dat het conflict zo lang aansleepte, had ook te maken met een juridische actie van twee Brusselse gemeenten, Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe. Die verzetten zich tegen de uitstap van de Vlaamse gemeenten. Dat kan merkwaardig lijken, omdat het in Belgische logica niet abnormaal is dat materies als drinkwatervoorziening gewestelijk beheerd worden.

Maingain had beter gewoon gezegd dat hij meer Vlaams geld wou voor Brusselse problemen.

Daar begint het Brusselse water interessante collaterale politieke bijwerkingen te vertonen. Want het was de burgemeesters van de twee rebellerende Brusselse gemeenten niet om het water te doen. Ze behoren niet toevallig tot Défi, het vroegere FDF. De burgervader van Sint-Lambrechts-Woluwe, Olivier Maingain, is al decennialang voorzitter van die partij. Hun enige motivatie was politiek, meer bepaald het redden van een van de grote mythes van de oprichters van het FDF: le grand Bruxelles, in het Vlaams: de Brusselse olievlek.

Complot

Maingain eiste met zijn gebruikelijke branie een onafhankelijk onderzoek omdat het uittreden van de Vlaamse gemeenten volgens hem Vivaqua zou benadelen. Hij had beter gewoon gezegd dat hij meer Vlaams geld wou voor Brusselse problemen. De Défi-afdelingen hadden in de gemeenteraden van de Rand groot alarm geslagen over wat ze een complot van de N-VA noemden om al het water in Vlaanderen Vlaams te houden. Maar zelfs in de faciliteitengemeenten waren ze niet gevolgd. Die waren het eens met de andere kritische Vlaamse gemeenten en wilden geen verdere samenwerking met Vivaqua meer. Ze kozen openlijk om toe te treden tot een Vlaamse watermaatschappij. Dat gebrek aan solidarité francophone moet voor Olivier Maingain een ontluisterende schok geweest zijn.

Défi blijft als enige partij in dit land de grenzen van het Brusselse Gewest en de taalgrens in vraag stellen. In haar mythologie zijn de faciliteitengemeenten zowat het equivalent van de Palestijnse bezette gebieden, waarbij Vlaanderen als wreedaardige bezetter de rol van Israël speelt. Bij Défi is het niet toegelaten luidop iets anders te zeggen dan de officiële partijlijn: dat de Franstaligen in de Rand wensen toe te treden tot het Brusselse Gewest.

Als de Vivaqua-crisis één ding aantoont, dan is het wel die voor Défi pijnlijke constatering: het is niet omdat in de faciliteitengemeenten een meerderheid van de Franstaligen woont, dat die bij het Brussels Gewest willen horen. Het is een ironische illustratie van de realiteit dat er geen draagvlak is voor de franskiljonse droom van een Brusselse uitbreiding. Franstaligen in de Rand wonen blijkbaar liever in Vlaanderen dan in Brussel.