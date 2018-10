Lederhosen en nattigheid

Er rest toch nog een beetje Duitse degelijkheid en stabiliteit. Voor opiniepeilers waren de Beierse verkiezingen een opluchting. Ze hadden eindelijk eens gelijk. De uitslagen bezorgden alle anderen echter heel wat hoofdbrekens. Een politieke aardverschuiving. Niet alleen in Beieren, maar ook in Berlijn.

De wijziging van het Beierse politieke spectrum komt niet alleen door het slechtste resultaat van de CSU ooit, maar vooral door de vrije val van de SPD. Voor de tweede keer in de afgelopen 14 verkiezingen haalde de CSU niet de absolute meerderheid in Beieren. De strategie van niet-aflatende kritiek op Merkel om de opmars van de AfD te stoppen is volledig mislukt. De kiezers kozen of voor het nationalistische origineel, de AfD, of voor een CSU zonder regenteske geur, de Vrije Kiezers. Aan het andere eind gloorde het linkse alternatief, de Groenen.

Uiteindelijk kan het verlies van de absolute meerderheid voor de CSU nog meevallen. Hoogstwaarschijnlijk vormt ze een regering met de inhoudelijk vrijwel identieke Vrije Kiezers. Net als ‘die Mannschaft’ zal de CSU waarschijnlijk kiezen voor ‘gewoon doorgaan’, met hetzelfde personeel en een alleen optisch aangepaste strategie. Als dat afloopt zoals bij die Mannschaft mag de CSU alvast de borst natmaken. Het lot van bondscoach Jogi Löw hangt inmiddels na alle missers aan een zijden draad.

Net zoals andere Europese sociaaldemocratische partijen lukt het de SPD niet de kiezers te overtuigen.

Het voordeel is dat de CSU Angela Merkel in de komende maanden het leven minder moeilijk gaat maken. Ook al blijft Horst Seehofer een verrassingsfactor. Merkel kan vanop afstand kijken of er politieke koppen rollen of niet. Ook al houdt de CSU haar grote mond, de zorgen van Merkel zijn er sinds zondag niet kleiner op geworden. De aftakeling van de SPD heeft grote gevolgen voor de coalitie in Berlijn. De SPD ging in 2017 slechts na lang aarzelen nog eens met Merkel in zee. Inmiddels heeft de partij niets meer te verliezen. Leden en kiezers lopen weg. Het is goed mogelijk dat de SPD binnenkort ook bij Merkel wegloopt, want een oppositiekuur lijkt de enige optie voor de partij om een nieuw en eigen profiel te ontwikkelen.

Wordt de SPD ook in de deelstaat Hessen afgestraft, dan zijn de dagen van de grote coalitie in Berlijn geteld.

Voor het eerst eindigde de SPD in een regionale of nationale verkiezing als vijfde partij, onder de 10 procent. Bij de nationale verkiezingen van 2013 stond de partij nog op 26 procent. Net zoals andere Europese sociaaldemocratische partijen lukt het de SPD niet de kiezers te overtuigen. De Beierse verkiezingen lieten zien dat niet het vluchtelingenthema de kiezers bezighoudt, maar werk, woonkosten en belastingen. En op wie stemmen ze dan? Op de Groenen.