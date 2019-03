Lees! Leef mee

Het was een krachtig en troostrijk beeld, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern die zich tooide in een hoofddoek om steun en solidariteit te betuigen aan de slachtoffers van de terroristische aanslag in Christchurch. ‘De gelovigen zijn als één lichaam in hun liefde, mededogen en sympathie voor elkaar. Als een deel van het lichaam pijn lijdt, wordt die pijn door het hele lichaam gevoeld’, citeerde ze uit de Hadith van profeet Mohammed. Om te besluiten dat allen meeleven met de getroffen gemeenschap: ‘Nieuw-Zeeland rouwt samen met u, we zijn één.’

Schermvullende weergave

De diepmenselijke solidariteit kreeg op sociale media ondersteuning met de hashtag #scarvesinsolidarity. De actie ging viraal. Talloze vrouwen uit de hele wereld bedekten hun haren met een hoofddoek, met de beklijvende boodschap: ‘They are us, we are one.’

Het mag dan een visuele voltreffer zijn, het is bedenkelijk dat men ervoor kiest solidariteit uit te drukken met een accessoire dat symbool staat voor ongelijkheid in de islam. Een man hoeft vooralsnog geen hoofddoek te dragen. Bidden in een moskee, dat kan voor een vrouw alleen met een hoofddoek. Hetzelfde voor het betreden van de heilige islamitische stad Mekka. Een vrouw mag er ongesluierd niet in. Mannen lopen er halfnaakt rond. Een hoofddoek is voor sommige vrouwen en meisjes een visum voor vrijheid. Zonder mag ze niet studeren, mag ze niet werken, mag ze niet buiten.

Een herdenking mag geen catwalk zijn van hoofddoeken in alle kleuren, maten en vormen

Wereldwijd groeit de haat of het ressentiment tegenover moslims, dat valt nauwelijks nog te ontkennen. Wil men deze kwalijke trend een halt toeroepen, dan zal het niet volstaan bij elke moskee in het Westen gewapende politieagenten te zetten of een eenzijdige solidariteitsactie door de sociale media te laten zweven.

Oppervlakkig

In de eerste plaats mag men niet blijven steken in een enge en oppervlakkige benadering van de islam, waarbij moslima’s gereduceerd worden tot een stuk stof, al kiezen sommigen zelf voor de hoofddoek. Er zijn ook moslima’s zonder hoofddoek. Steunen is ook aandacht geven aan de heterogeniteit en differentiatie in de islam. Want net veralgemeningen, onbegrip en onwetendheid zaaien haat tegen een geloofsgemeenschap.

Daarom wil ik op mijn beurt de Koran citeren en wel ‘Iqra!’, het eerste bevel dat geopenbaard werd aan de profeet Mohammed. ‘Lees! Bestudeer!’ Het is een op zichzelf staand vers met een betekenis die verder gaat dan een loutere lezing van de Koran. Iqra wordt geïnterpreteerd als een actieve onderzoekende houding die moslims moeten aannemen.

De islam is de religie van meer dan een miljard mensen en strekt zich uit over zowat elk continent. Het is dan ook een huis met ontzettend veel kamers

De islam is de religie van meer dan een miljard mensen en strekt zich uit over zowat elk continent. Het is dan ook een huis met ontzettend veel kamers. De kelders worden bewoond door de barbaren van Islamitische Staat, in andere kamers bivakkeren wahabieten wier wereldbeeld stamt uit de obscure hoeken van de middeleeuwen. Je vindt er bijvoorbeeld de moslims die in het Engelse Birmingham aan de schoolpoorten staan te protesteren tegen lessen over de lgtbq-gemeenschap.

Maar er wonen ook miljoenen anderen die, net als u en ik, gewoon hun leven willen leiden en het beste voorhebben met iedereen. Bovendien heeft het huis een prachtige grote tuin vol poëzie, kunst, architectuur, wetenschap en filosofie.