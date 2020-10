Licht of hel

Het Duitse coronabeleid lijdt aan nieuwe kakofonie en regelchaos.

Volgende week komt na heel lang wachten het nieuwe album uit van mijn Berlijnse lievelingsband, Die Ärzte, door zichzelf tot ‘Beste Band der Welt’ gekroond. De titel van het album is al bekend: ‘Hell’. Muziek is een welkome afleiding van het Duitse coronabeleid, dat kan worden samengevat met dezelfde titel: ‘de economische hel’.

De economische hel is nauw verbonden met een nieuw Duits woord: Beherbergungsverbot (onderbrengverbod). Dat scrabblewoord veroorzaakte grote opwinding in de afgelopen week. Het verbod trekt de Duitse binnengrenzen omhoog: Duitsers uit risicodeelstaten mogen alleen in een andere deelstaat in een hotel overnachten als ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat heeft in de herfstvakantie geleid tot de bizarre situatie dat mensen uit Berlijn niet in het naburige Brandenburg mochten logeren, maar wel konden afreizen naar Italië.

Natuurlijk bestaat ook in Duitsland - al denken sommigen daar anders over - geen mensenrecht op reizen of op vakantie over de grens. Maar er zijn wel principes en waarborgen, zoals het zorgvuldigheidsprincipe en het motiveringsbeginsel. De nieuwe kakofonie over hoe om te gaan met de tweede coronagolf schaadt minstens die beginselen van behoorlijk bestuur. De zingeving en de motivering van de huidige regelchaos is zoek.

Bordelen

In de zomer was de alom gehoorde slogan: ga op vakantie in eigen land, dat is veilig. Angela Merkel schrapte haar geliefde vakantie in Italië en deed aan staycation. Nu wordt de indruk gewekt dat een weekend aan de Duitse kust gevaarlijker is dan een reis naar een Thais strand. Bordelen vallen overigens niet onder het Beherbergungsverbot. Wellicht biedt dat een alternatief en gaan sommige Duitsers nu naar een daghotel, met betalen per uur. Het beleid is niet alleen chaotisch, maar laat ook zien hoe corona de kloof tussen arm en rijk vergroot. Terwijl rijke mensen met dure coronatests (meer dan 100 euro per persoon) op reis kunnen, zit dat er voor armere mensen niet in.

Duitsland staat weer waar het stond aan het begin van de crisis: ruziënde deelstaten met slagbomen aan de regionale grenzen en met elk zijn eigen coronabeleid. Dat is de reden waarom Merkel op woensdag alle minister-presidenten in persoon naar Berlijn sommeerde. Na een onderling robbertje vechten was het Beherbergungsverbot niet van tafel, werd een avondklok vanaf 11 uur ’s avonds ingesteld en werd de burgers de mogelijkheid van een nieuwe lockdown als ultimatum voorgehouden. Voor burgers en de economie een hel.

De regering zet nu in op de eigen verantwoordelijkheid van de Duitsers. De hoop is dat de Duitsers dat concept beter begrijpen dan de inwoners van sommige buurlanden en dat alle politici zich verenigen onder een gezamenlijk beleid. Als dat lukt, is er hoop in plaats van hel. Die Ärzte zingen trouwens in het Duits. In die taal betekent ‘Hell’ niet de hel, maar licht.

