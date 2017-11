Liefste zusters

De ophef die ontstaan is over de lezing ‘Van de wieg naar het graf’ van de Nederlandse predikers Abid Tounssi en Ali Houri in het Genkse stadhuis is de moslimrel van de week. Na de uitzending van het Nederlandse programma ‘Nieuwsuur’ deelde staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) mee dat ze een onderzoek instelt. Uit de uitzending bleek dat vrouwen en mannen tijdens de lezing apart moesten zitten en dat de predikers opriepen cafés en muziek te mijden. Want die zijn haram, zondig. De gebruikelijke moddercampagne op sociale media volgde en de betrokkenen en diverse ‘specialisten’ haastten zich om hun versie van de feiten te geven.

Voor sommige moslima's wordt de strenge variant van de islam aantrekkelijk wegens zijn duidelijke man-vrouwverhoudingen.

Minder heisa is er in onze media over de Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan, die onlangs opdook in de wereldwijde #metoo-campagne. In de nasleep van de onthullingen over Hollywoodbaas Harvey Weinstein werd hij door meerdere vrouwen, onder wie de Franse schrijfster Henda Ayari, beschuldigd van verkrachting.

De reacties daarop waren erg bizar in het licht van de recente golf van begrip voor seksueel geweld op vrouwen. De Universiteit van Oxford, waar Ramadan als professor aan verbonden is, reageerde erg behoedzaam en zette hem op non-actief. ‘Tijdelijk verlof in onderling overleg’, noemde de instelling het. Her en der klonk het zelfs dat Ramadan het slachtoffer van ‘een complot tegen de moslims’ was. Henda Ayari werd door het slijk gehaald en kreeg honderden haatmails, van doodsbedreigingen tot figuren die haar lieten weten dat ze het verdiende te worden verkracht. ‘Ze zijn met een leger tegen mij’, vertelde ze aan de Franse krant Le Figaro.

In islamitische gemeenschappen heerst hoe dan ook schroom over seks. Om niet te zeggen, een taboe. Dat maakt van seksueel misbruikte moslimvrouwen alleen maar een groter slachtoffer. Het is voor hen moeilijk voor hun rechten op te komen.

Enerzijds zijn er islamofoben die likkebaardend op die verhalen springen om er hun verhaal over de ondergang van het Avondland mee te staven. Ze aarzelen niet om individuele gevallen te gebruiken om een hele gemeenschap en haar religie aan de schandpaal te nagelen.

Vergoelijkingslobby

Anderzijds heb je de vergoelijkingslobby die zulke zaken binnenskamers wil houden om een al geviseerde gemeenschap niet in een slecht daglicht te plaatsen. Alsof het niet in de eerste plaats de daders zijn die hun gemeenschap in diskrediet brengen. Tot een vertakking van die lobby behoren de witte pseudoprogressieven die uit een koloniaal en katholiek schuldgevoel iedere vorm van islamkritiek wegwuiven. Ook grensoverschrijdend gedrag wordt doodgerelativeerd namens een vreemde soort islamofilie.

Zo krijgen moslima’s een dubbele #metoo. Ze zitten gewrongen tussen fobie en filie en krijgen er het taboe bovenop. Het is niet verwonderlijk dat voor een groeiend aantal (jonge) vrouwen de strenge variant van de islam aantrekkelijk wordt. Het salafisme is bijzonder vrouwonvriendelijk, maar duidelijk over de man-vrouwverhoudingen. Voor sommigen schuilt in die ondubbelzinnigheid een zekere veiligheid. Een verbod op muziek klinkt dan niet zo erg. Salafisme wordt een safe space.

De Egyptisch-Amerikaanse journaliste Mona Eltahawy trekt van leer tegen het dubbele gezicht van de mannenwereld, moslim en niet-moslim, tegenover vrouwen. Na een zoveelste mail, met als aanhef ‘dear sister’, van een man die wou aantonen dat ze er on-islamitische opinies op nahield, lanceerde Eltahawy de hashtag #dearsister. Ze riep haar islamitische zusters op te delen op welke manier ze door mannen werden terechtgewezen omdat ze niet zuiver genoeg in de leer zouden zijn.

In minder dan 24 uur had ze ruim 18.000 reacties verzameld van vrouwen van over de hele wereld die eindelijk een plaats kregen om zichzelf te uiten. Is dat ook de moslimrel van de week, of eerder een kleine revolutie?