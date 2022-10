Loonhandicap déjà vu

De beleidsmakers dreigen opnieuw pas in te grijpen in de stijgende loonkosten als de economische schade voor ons land oploopt.

Volgens de recentste vooruitzichten stijgen de gemiddelde bruto-uurlonen in België in 2022-2024 met 21 procent. Voor alle Belgische bedrijven samen komt dat neer op een extra jaarlijkse loonfactuur van zowat 32 miljard euro. Dat wordt voor veel bedrijven een probleem.

Volgens een recente enquête van de Nationale Bank bij 4.500 bedrijven kunnen die gemiddeld ongeveer de helft van de stijgende kosten doorrekenen in hun verkoopprijzen. De rest van de kostenstijging moeten ze opvangen in hun marges. De nieuwste vooruitzichten van het Planbureau geven aan dat de gemiddelde winstmarge in 2023 terugvalt naar het gemiddelde van de voorbije 25 jaar. In 2024 zakt die marge allicht duidelijk onder dat gemiddelde.