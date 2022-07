Machtsarrogantie

Duitsland heeft nood aan een communicatieve en empathische kanselier. Maar die geeft niet thuis.

De zijstroom van de volgboot van de televisie trok mijn lichte skiff uit de baan. Scheef roeiend, schuimde niet alleen het water om mij heen, ook ik schuimde. Van woede. De scheidsrechter van de roeibond had op de volgboot meer interesse getoond in zijn smartphone dan in de wedstrijd.

Nadat ik bezwaar tegen de uitslag had aangetekend, werd het volledige gedragspalet van de macht geëtaleerd. Van ‘stel je niet aan’ tot ‘u hoort nog van ons’, en bij mijn weerwoord: ‘Als ik zeg dat dit gesprek afgelopen is, dan is dat zo’.

Bondskanselier Olaf Scholz blinkt uit in ontwijkend gedrag en wat hoogmoedig overkomende antwoorden.

Duitsland wil maar moeilijk moderniseren. Het betekent afstand doen van hiërarchie. Ook de bondskanselier, overduidelijk aan de top van de voedselketen, heeft moeite om bescheidenheid te tonen.

Na een halfjaar blijkt almaar duidelijker dat Herr Scholz geen Frau Merkel is. Angela Merkel blonk uit in bescheiden lachjes, beleefde antwoorden en in de oprecht geleefde eenvoud. Elk jaar ging ze in Italië op wandelvakantie en verbleef ze in hetzelfde tweesterrenhotel. Bondskanselier Olaf Scholz blinkt uit in ontwijkend gedrag en wat hoogmoedig overkomende antwoorden.

Daarbij komt dat hij twee jaar geleden zei dat hij zichzelf met zijn familie-inkomen van toen 20.000 euro per maand niet rijk vond. Een bewering die hij inmiddels, met meer economisch gevoel voor de naderende crisis of beter communicatieadvies, heeft bijgesteld. Vandaag verdient Scholz meer dan 30.000 euro per maand, waarbij het familie-inkomen nog aangevuld wordt met de ministerswedde van zijn vrouw. Ter vergelijking: het gemiddelde jaarinkomen in Duitsland bedraagt 49.200 euro.

Dat was het

Op een persconferentie na de G7-top in Schloss Elmau blies Scholz hoog van de toren. Op de vraag van een Poolse journaliste of de bondskanselier de zekerheidsgaranties aan Oekraïne concreter kon toelichten, antwoordde Scholz: 'Dat kan ik.' En na een korte pauze: 'Dat was het.' Tijdens het vragenuurtje in de Bondsdag afgelopen woensdag viel hij in herhaling. Op een vrijwel identieke vraag van een parlementslid antwoordde Scholz: 'Deze vraag heb ik al (in Elmau) beantwoord.'

Het schuimt en kolkt almaar meer in Duitsland.

Velen ervaren de houding van Scholz als arrogant. Als ‘u hoort nog van ons’ en ‘ik bepaal wanneer dit gesprek afgelopen is’. Het doet de populariteitscijfers van de bondskanselier geen goed.

De twee bekendste Groenen in de bondsregering, Robert Habeck en Annalena Baerbock, laten zien hoe het anders kan. Ze gooien hoge ogen met hun open, transparante en eerlijke communicatie. Habeck verraste onlangs nog door dialect te spreken tijdens het tv-journaal in primetime.