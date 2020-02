Machtswellust in Thüringen

In Duitsland gaan schokgolven door het hele land. Er zijn taboes doorbroken en maskers afgevallen.

'Babylon Berlin' is een succesvolle tv-serie, die zich afspeelt in de roerige jaren 20 van de vorige eeuw in Berlijn. Voor de geboren Berlijner is de reeks verplichte kost: veel stemmen en karakters zijn oer-Berlijns en het is leuk te raden op welke locaties de opnames zijn gemaakt.

Ook zie je parallellen tussen de politieke ontwikkelingen in de jaren 20 en nu. De radicalisering van de politiek, de opkomst van de nazipartij NSDAP, die al vroeg - vaak verborgen - op sympathie kon rekenen van de industrie en het leger. Spannend en intrigerend, maar de beste scripts worden meestal door het echte leven geschreven.

Wat de komende maanden of jaren de Duitse politiek ook brengen, deze week brak een nieuw hoofdstuk aan, een gamechanger. Voor het eerst werd een Duitse minister-president gekozen dankzij de stemmen van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD). Dat ging gepaard met een poppenkast die partijstrategen van 100 jaar geleden ook hadden kunnen verzinnen.

In de deelstaat Thüringen had Bodo Ramelow, de zittende minister-president van Die Linke, de verkiezingen eind oktober 2019 gewonnen. Na lange formatiegesprekken was de enige uitkomst een minderheidsregering van Die Linke, SPD en de groenen.

De installatie van een regeringsleider in die constellatie is mogelijk als er in twee stemronden in het parlement geen absolute meerderheid is voor een kandidaat. In de derde ronde volstaat een relatieve meerderheid. Een makkie voor Ramelow omdat de tweede partij van Thüringen, de AfD, niet mocht rekenen op steun voor een AfD-kandidaat.

Het plan van Die Linke viel in duigen. De kleinste partij in Thüringen, de FDP, die maar net de kiesdrempel haalde bij de verkiezingen, bracht ook een kandidaat naar voren in de derde ronde. En die won. Waarom? Omdat niet alleen de FDP en de CDU voor dat ‘dark horse’ stemden. Ook alle stemmen van de AfD gingen naar de FDP-kandidaat. De eigen AfD-kandidaat kreeg nul stemmen.

Een bominslag in de Duitse politiek. Een minister-president van de kleinste partij in het parlement, en dan nog gekozen door de AfD. In Thüringen is de AfD zowat de meest extreemrechtse versie van de partij.

Maskers

Thüringen heeft maar 2,1 miljoen inwoners en het lijkt bijna uitgesloten dat de nieuwe regering het langer dan enkele maanden volhoudt. De nieuwe minister-president Thomas Kemmerich gaf na één dag al aan zich terug te zullen trekken.

Maar schokgolven gaan door het hele land. Er zijn taboes doorbroken en maskers afgevallen: de CDU van Angela Merkel, die nog altijd als stabiliteitsanker wordt beschouwd, heeft de (rechtse) coup mogelijk gemaakt. Dag imago van keurigheid en betrouwbaarheid. De FDP lijkt machtsgeil en tot alles bereid. En de AfD? Als onrust stoken haar doel is, naast op de schoot zitten bij de macht, is dat doel bijna bereikt.