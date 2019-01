Make Germany think great again

Duitsland kan blijkbaar niets groots meer. 'Godzijdank’, denken vele Europese historici. Maar het verlies van groots denken leidt inmiddels tot puinhopen. Het land heeft weinig tot geen visie op de toekomst van de eurozone of de Europese Unie. Het kampt met torenhoge kosten en foute planning bij grote infrastructuurprojecten zoals het nieuwe, nog altijd niet afgewerkte vliegveld van Berlijn, het omstreden nieuwe treinstation in Stuttgart en het Concertgebouw in Hamburg (dat anders dan de eerste twee wel al af is, maar kennelijk de juiste akoestiek ontbeert).

Ook een sluitende digitale strategie ontbreekt. Er wordt volop gefilosofeerd over vliegende taxi’s, maar in het dagelijks leven beschik je nauwelijks over een internet met een fatsoenlijke snelheid dat het hele grondgebied dekt. Liever draait men aan enkele schroeven en wordt hier iets gestart en daar iets bedacht, maar een groter, overtuigend plan is er niet.

Het recentste voorbeeld is de verouderde infrastructuur. Het jaar 2018 was het jaar van de records. Er waren de meeste en langste files ooit op de Duitse Autobahn. Zo lang als 38 keer rond de aarde vliegen. De Duitse spoorwegen bereikten een nieuwe dieptepunt van un-Pünktlichkeit - een Duitse doodzonde - en nooit eerder waren zoveel vluchten te laat of geannuleerd. Neem daarbij nog de problemen in de Duitse auto-industrie, het dieselschandaal en het weren van auto’s uit de binnensteden en alle transportmiddelen in Duitsland hebben problemen. Behalve de fiets dan.

Is er een oplossing in zicht? Nee. Commissies houden zich ermee bezig. Sommigen eisen terecht meer investeringen bij de spoorwegen, anderen willen vliegvelden uitbreiden en nog anderen vragen bredere snelwegen. Boven dat alles hangt ook nog het probleem dat Duitsland de klimaatdoelstellingen volledig mist.

Door de achterblijvende terugdringing van de CO2-uitstoot laaide afgelopen week een oude discussie op over de ergste nachtmerrie van alle Duitse autochauffeurs: het mogelijke invoeren van een nationale maximumsnelheid. Niet als oplossing voor de verkeerschaos, maar om de klimaatdoelstellingen te halen. Draaien aan kleine, oude schroeven, maar geen alomvattende visie op echte oplossingen.

Het gevaar is nu dat er een kakofonie volgt over enkele factoren, maar niet over hoe echt in te grijpen. Het is ook niet makkelijk. Duitsland moet een oplossing vinden voor een totale verkeerschaos, met een transitie naar milieuvriendelijker vervoer met behoud van een economische sleutelindustrie.