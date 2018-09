Meer Klara en minder voetbalanalisten

Toen de Vlaamse regering eerder dit jaar aan de VRT meldde dat er bespaard moest worden, dreigde de omroep er meteen mee dat er dan minder fictie geproduceerd zou worden. Op zijn minst eigenaardig als reactie, want evengoed kan geknipt worden in ontspanning of sport, ik noem maar wat.

Dat er iets als de VRT moet zijn, wordt verdedigd met het argument dat de openbare omroep een voor de belastingbetalende burger duidelijke meerwaarde heeft omdat commerciële zenders zich minder druk maken om diepgravende informatieprogramma’s en cultuur.

Blijkbaar kan het de politiek samengestelde raad van bestuur van de VRT niet zoveel schelen dat Klara steeds minder middelen krijgt.

Nu blijkt dat de raad van bestuur van de VRT geld gaat zoeken bij Klara, de enige klassieke zender van Vlaanderen. Vijf mensen moeten vertrekken. Radiomaakster Chantal De Waele werd koudweg buitengezet, zonder dat haar een alternatief werd aangereikt. Haar vertrek is voor Klara een grote aderlating. Maar dat was de raad van bestuur geen zorg blijkbaar.

Gepensioneerd Klara-coryfee Kurt Van Eeghem vraagt zich af of Klara eigenlijk nog een toekomst heeft. Hij merkte schamper op dat de jaarlijkse werkingskosten van de zender ongeveer even hoog liggen als één dag Tour de France. Dat zegt alles over wat we in Vlaanderen echt belangrijk vinden.

Uit de politieke wereld kwamen nauwelijks reacties. Ook in de kranten en op de sociale media bleef het opvallend stil, op enkele artikels na.

Blijkbaar kan het de politiek samengestelde raad van bestuur van de VRT niet zoveel schelen dat Klara steeds minder middelen krijgt. Ik vrees dat veel ermee te maken heeft dat de meeste politici nooit naar de zender luisteren. Op geëigende momenten willen ze het wel met bombastisch taalgebruik over het belang van cultuur hebben, maar ze blijven stom als de VRT beslist om Klara af te bouwen.

Parlementsleden

Waarom staan zo weinig gedreven Vlaamse parlementsleden op om dat aan te klagen? Enkel usual suspects Bart Caron (Groen) en Katia Segers (sp.a) lieten iets van verontwaardiging horen. Maar vanuit de grootste Vlaamse partij, de N-VA, kwam geen protest. De CD&V keek zoals gewoonlijk de andere richting uit.

Niemand in de hoge Vlaamse politieke regionen heeft er blijkbaar een probleem mee dat Klara al zo weinig geld kreeg dat het in niets te vergelijken valt met zijn buitenlandse tegenhangers. Onze zuiderburen houden er France Musique én France Culture op na. De eerste brengt bijzonder goed gemaakte programma’s over klassieke muziek, bij de tweede staat het woord centraal. Dag en nacht kan je daar je kennis van de Franse cultuur op peil houden.

Met wat Jan Mulder en zijn zelfingenomen kompanen aan de VRT kosten, kunnen we Klara vast een paar mensen extra geven.

Bij BRT3, de voorganger van Klara, was er ook die dubbele ambitie, met muziek en woord. Maar door de jaren is het aanbod van de zender bijzonder afgezwakt, alsof Vlaanderen bang is van cultuur. De leden van de raad van bestuur van de VRT zouden er misschien beter aan doen hun intellectuele horizonten te verruimen en twee weken naar buitenlandse voorbeelden luisteren. En dan met een plan naar de regering trekken om dat ook in Vlaanderen mogelijk te maken. Als ze tenminste vinden dat een open-bare omroep nog een belangrijke culturele rol te vervullen heeft.

Ach, geld heeft de VRT toch genoeg? Het is gewoon een kwestie van prioriteiten. Een passend symbolisch statement zou kunnen zijn dat de openbare omroep zich eindelijk ontdoet van dat monument van kitsch en wansmaak dat het Eurovisiesongfestival is. En je kan je afvragen wat de verkoop van MNM zou opbrengen.