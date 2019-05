Meer dan ‘best belangrijk'

‘Europa, best belangrijk’, was de leus van de Nederlandse regering in 2005 tijdens de referendumcampagne voor de Europese grondwet. Goed bedoeld, maar meer een vingerwijzing naar zichzelf en andere Europese regeringen. Europa, ach ja, eigenlijk best belangrijk, misschien. Bijna 15 jaar na dat overtuigende betoog voor Europa, begint Duitsland te beseffen dat Europa inderdaad best belangrijk is. Ook voor de nationale politiek.

Terwijl de Europese regeringsleiders door een schimmige koehandel over de nieuwe Commissievoorzitter de positieve vibes van de Europese verkiezingen aan het verliezen zijn, dreunen de verkiezingen in Duitsland nog nationaal na. Niet meer onbelangrijk of best belangrijk, maar van direct belang, die Europese verkiezingen.

Het begint bij de SPD, die voor de zoveelste keer een nederlaag leed. De partij ligt weer - of nog steeds - in scherven, en al bijna bij het afval. Vorige week al waren er geruchten over een putsch om partijleidster Andrea Nahles af te zetten, nota bene door de voormalige verlosser en dan grote verliezer, Europacoryfee Martin Schulz. De partij, die ruim een jaar geleden met grote aarzelingen opnieuw in een regering met Angela Merkels CDU stapte, kampt met een permanente depressie. De SPD kan maar niet beslissen tussen regeren, de macht, de oppositie en de genezing. Bij elke nederlaag neemt de desintegratie van de partij toe, en daarmee de onmogelijkheid om geloofwaardig te regeren.

Ja, ik hengel hier duidelijk naar een (bij)baantje als politiek adviseur van de regeringspartijen: investeer in de jonge generatie

Ook bij de CDU brandt het. Was het stemmenverlies in Europa nog enigszins acceptabel, de gevolgen van de campagne zijn dat niet. De onhandige reactie op een spraakmakende video van de youtuber Rezo en de nog stunteliger respons op het stemmenverlies in Europa hebben de ster van Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) flink doen zakken. Inmiddels duiken in de media zelfs geruchten op dat Angela Merkel haar gedoodverfde opvolgster AKK laat vallen. Ook in die partij worden de messen geslepen en groeit de onrust. Friedrich Merz, de verliezer van de leiderschapsverkiezing in december, loopt zich al warm om nog een gooi te doen.

Het gaat om meer dan alleen het personeel. Beide partijen lijden onder dezelfde problemen: een (te) oude achterban, een verouderde presentatie, oudbakken thema’s en te weinig oog voor de jonge generatie. Natuurlijk is de situatie bij de SPD veel dramatischer, maar hoe graag ook sommigen Merkel zien vertrekken, voor een CDU zonder de kanseliersbonus van Merkel dreigt hetzelfde lot als de SPD.