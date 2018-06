Meer jobs of betere frieten

Het moet een van de beklijvendste infografieken van deze krant zijn geweest. Een kaart van België, helemaal leeg, getekend op een wit bestelbusje, met daarrond de e-commercejobs die we verloren zijn aan Nederland, Frankrijk en Duitsland. Een totaal van 15.000 banen die aan onze neus voorbijgingen, en naar bol.com en Coolblue gingen. Het toonde aan dat het de consument worst kon wezen of ze Belgisch kochten. Ze willen gewoon makkelijk kunnen bestellen, en hun pakje de volgende dag geleverd krijgen.

Het ging toen ‘slechts’ om 15.000 jobs. Binnenkort komt het investeringspact van premier Michel eraan, en gaat het om heel wat meer. Het pact wil de situatie bekijken tegen 2030: wat moeten we doen om niet telkens het kneusje van Europa te zijn?

Ik kijk uit naar de aanbevelingen. De scenario-analyse van de basisgegevens door de Europese Commissie, consultants als McKinsey en spelers als Agoria is al een tijdje duidelijk. De impact van digitalisering, en vooral van artificiële intelligentie (AI), vertaalt zich tussen 2016 en 2030 in een verlies van liefst 670.000 jobs in België. Een pak meer dan de 15.000 e-commercejobs die we aan het buitenland verloren. De 670.000 jobs verdampen uit de economie, door een verschuiving naar nieuwe hightechjobs. Dat is dan weer het positieve nieuws, want volgens de studies kunnen er tegen 2030 wel degelijk 710.000 nieuwe jobs bijkomen: 250.000 door de digitalisatie (AI-ontwikkelaars, datawetenschappers, robotexperts, blockchainontwikkelaars... ) en 460.000 door hogere productiviteit.

Wat een prachtig resultaat. Er verdwijnen 670.000 jobs en er komen er 710.000 nieuwe bij. Netto 40.000 extra jobs. Mooi in de tabelletjes. Maar er zit een serieuze adder onder het gras. Die 710.000 nieuwe jobs komen er niet vanzelf.

Om de mindset in het bedrijfsleven te veranderen moet nog een enorme inspanning gebeuren. Er zal veel flexibiliteit gevraagd worden, en durf en ambitie. Daar maak ik me niet zo veel zorgen over. Maar we moeten die 710.000 ‘nieuwe’ vaardigheden kunnen aanleren, en dat is een ander paar mouwen. Als Umicore zijn nieuwe fabriek niet in Antwerpen maar in Polen vestigt, is dat niet alleen wegens de loonkosten en de sociale lasten, maar vooral door het gebrek aan hooggeschoold technisch personeel. Hoelang steken we onze kop nog in het zand?

Technische jobs

Als we echt mee willen in de digitale wereld moeten we meer investeren in technische jobs. Moeten we resoluut kiezen voor STEM-opleidingen. Moeten we meer technologen, wetenschappers, ingenieurs en programmeurs afleveren. De hallucinante berichten dat we de STEM-niveaus zouden verlagen bij de discussie over de nieuwe eindtermen toont alweer hoezeer we het probleem onderschatten.

Het is trouwens een Europees probleem. Er komt een nieuwe Koude Oorlog tussen de VS en China. Terwijl de eerste Koude Oorlog, tussen de VS en Rusland, over nucleaire technologie ging, draait de nieuwe wedloop rond AI.

De discussies rond AI gaan trouwens alle kanten op. Een paar weken geleden blokletterde Bloomberg Technology: ‘AI gaat ons betere frieten bezorgen’. Diezelfde dag lazen we op de Amerikaanse zender CNBC: ‘AI kan voor 2040 tot een kernoorlog leiden’. Waar ligt de toekomst van AI? Ergens tussen betere frieten en een nucleaire holocaust.

Google-voorzitter Eric Schmidt windt er geen doekjes om: ‘Tegen 2020 maakt China een inhaalbeweging in AI, tegen 2025 is het beter dan de rest van de wereld en tegen 2030 is het de dominante globale speler van de AI-sector, nog voor de VS.’

De beslissingen die wij nu nemen, reiken veel verder dan 2030. Het gaat erom of we nog willen meespelen, nog relevant blijven

Over Europa wordt niet gesproken. Ik merk het zelf aan het MIT in Boston, waar ik de jongste jaren regelmatig les geef. De belangrijkste techonderwijstempel aan de Amerikaanse Oostkust trekt de beste Chinese bollebozen aan. Terwijl die Chinese ingenieurs in spe tot een paar jaar geleden naar Silicon Valley wilden nadat ze waren afgestudeerd, kunnen ze nu niet wachten om terug te keren naar China. De Chinezen kunnen blijkbaar niets meer leren van Silicon Valley. De toekomst ligt in Azië.