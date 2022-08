Meer vakantie voor Duitse economen

Er is geen enkele reden voor optimisme over de Duitse economie.

Als economen terugkomen van vakantie, zijn hun analyses net even positiever en rooskleuriger dan daarvoor. Zo erg kan de wereld niet zijn en met nieuwe energie lijken problemen makkelijker op te lossen dan voor de time-out. Deze tegelwijsheid gaat dit jaar niet op voor de Duitse economen. Hoe lang de vakantie ook duurde, er is weinig tot niets positiefs te vinden in de economische vooruitzichten voor Duitsland.

Bovenop de grote structurele veranderingen, de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie, allemaal factoren die ook al voor de vakantie bekend waren, komt nu nog het lage waterpeil en de gastaks.

De droogte, die heel Europa in haar greep heeft, heeft het water in de meeste rivieren doen verdampen. De beroepsscheepvaart komt bijna tot stilstand. De Duitse industrie langs de oevers van de Rijn komt in almaar grotere problemen. En de steenkool, die Duitsland zo erg nodig heeft om de winter met minder Russisch gas door te komen, kan niet worden geleverd.

In 2018 had het lage waterpeil een negatieve impact van 0,3 procentpunt op de Duitse groei. Dit jaar komt het lage waterpeil veel eerder en zal het de economie minimaal 0,5 procentpunt aan groei kosten. Na het laagwater van 2018, de overstromingen in de zomer van vorig jaar en het lage waterpeil van dit jaar zijn de kosten van de klimaatverandering meer dan voelbaar.

Consumenten zullen in de winter een mogelijke verviervoudiging van hun energiekosten zien. De impact op de economie en de maatschappij wordt nog altijd onderschat.

De gastaks, die begin deze week werd aangekondigd, moet voorkomen dat gasleveranciers onder druk van hoge marktprijzen onderuitgaan. De prijzen voor consumenten mogen slechts eens per jaar worden aangepast. Consumenten en bedrijven gaan de hogere prijzen al vanaf oktober voelen. Ze moeten bijna 2,5 eurocent per kilowatt uur meer betalen, met als gevolg een opnieuw oplopende inflatie en een aan zekerheid grenzende recessie. Consumenten zullen in de winter mogelijk een verviervoudiging van hun energiekosten zien. De impact op de economie en de maatschappij wordt nog altijd onderschat.

Hoog explosiegehalte

De regering heeft wel compenserende maatregelen voor consumenten, vooral voor consumenten met lage inkomens, aangekondigd. Maar concreet is dat nog niet en het lijkt er niet op dat de taks volledig gecompenseerd wordt. Wat in de coalitie zinnig lijkt, een compromis tussen sociaaldemocratisch en liberaal-economisch beleid, heeft in de maatschappij een hoog explosiegehalte.

Met de taks wil de regering voorkomen dat meer energieleveranciers met staatsgeld moeten worden gered. Maar door de redding van die leveranciers af te wentelen op de burgers neemt de regering niet alleen een hoog risico op sociale onrust, ze laat ook een kans liggen. Een kans om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de energiebedrijven en, nog belangrijker, op hun toekomstige winsten.