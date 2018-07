The newspapers said / ‘She's gone to his head / They look just like two Gurus in a drag’

Christ! You know it ain’t easy / You know how hard it can be

The way things are going / They're going to crucify me

‘The Ballad Of John And Yoko’, The Beatles, 1969

‘Wat doet een meisje van 18 wanneer ze praten wil met jou’, zongen Della Bosiers en Wim De Craene in 1977, het economische crisisjaar waarmee de jaren zestig abrupt eindigden.

Het toen breed gedragen gevoel van no future is dit meisje van 18, dat na de vakantie niet alleen aan de universiteit maar ook aan het echte leven zal beginnen, totaal vreemd. Of ik enige raad voor haar heb, vraagt ze. Nee, maar misschien wel een boek. Wat geef je een meisje van 18 dat uren zoet kan zijn met obscure sixties soulsingeltjes en ‘Magical Mystery Tour’ de beste film aller tijden vindt? ‘De jaren zestig’ van Geert Buelens, natuurlijk.

Schermvullende weergave ©IMAGEGLOBE

Het is een ronduit laffe daad. Want haar zomaar zeggen ‘it’s different for girls in a man’s man’s world’ en daarmee het stralende optimistische vuur in haar ogen blussen, durf ik niet. Misschien wordt ze via het briljante cultuurhistorische verhaal rustig naar dat besluit gevoerd.

Al kan de schok bijzonder groot zijn als ze pagina 800 bereikt en het ijzingwekkende verhaal van de blaming game leest dat Yoko Ono moest ondergaan na de split van The Beatles. Zij was ‘het kleine Japanse vrouwtje’ dat zich door te trouwen met John Lennon op perfide wijze op de kunstenkaart had gezet. Buelens wijst er fijntjes op dat vooraleer iemand iets had gehoord van The Beatles, Ono al samenwerkte met John Cage en Trisha Brown en een belangrijke figuur was in de beeldbepalende Fluxusbeweging.

Zomaar het stralende optimistische vuur in haar ogen blussen, dat durf ik niet.

Maar daar eindigde de blaming niet mee: toen Ono en Lennon hun haar kort knipten in 1970 heette het dat Ono haar meester volgde. Buelens: ‘Wanneer er iets spectaculairs of gaafs gebeurde, was het zijn idee en volgde zij hem. Wanneer er iets jammerlijks of belachelijks gebeurde, had zij het bedacht en volgde hij haar.’

Hopelijk las het meisje van 18 deze week niet het artikel van Geert Zagers over de zoveelste neergeknalde rapper xxxTencion in Knack Focus. In 2016 schopte en sloeg xxxTencion zijn zwangere vriendin tot ze niet meer kon zien. Haar getuigenis had het einde van zijn carrière moeten betekenen. Het werd een soort promocampagne. Zijn plaat belandde, te midden van alle controverse, op één in de Amerikaanse charts. Zijn ex-vriendin daarentegen werd permanent uitgescholden en bedreigd. Toen ze een crowdfundingactie opzette om haar beschadigde oog te laten opereren deden de fans van xxxTencion er alles aan om die te saboteren.

Het meisje van 18 leest De Tijd niet en dus is haar gelukkig de column ‘Wankelen op de glazen klif’ van Frederik Anseel niet onder ogen gekomen

Het meisje van 18 leest De Tijd niet en dus is haar gelukkig de column ‘Wankelen op de glazen klif’ van Frederik Anseel niet onder ogen gekomen. ‘De glazen klif is de naam voor een psychologisch fenomeen waarbij een vrouw als leider naar voren wordt geschoven als de mannelijke leiders het allemaal niet meer weten. De situatie lijkt hopeloos. De gedoodverfde leiders houden zich angstvallig op in de schaduw of likken hun wonden in de wetenschap dat weinig eer te rapen valt in een verziekte situatie. De kans op falen en blijvende imagoschade is te groot’, schrijft Anseel en borstelt daarmee de toekomst van premier May.

Het meisje van 18 doorbladert Dag Allemaal alleen bij de kapper. Daar had ze deze week geen afspraak en dus is haar het interview van Ericsson-baas Saskia Van Uffelen ontgaan. De titel: ‘Het glazen plafond bestaat. Ook ik verdien minder dan mijn mannelijke collega’s.’ Saskia is een van de helden van het meisje van 18. Sinds deze week, toen ze haar hoorde in ‘De ochtend’, die een week lang topvrouwen opvoert, iets waar een aantal mannen grote problemen mee had. ‘Seksisme’, riepen ze.