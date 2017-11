Mensen ‘verleiden om hun wagen meer te laten staan' haalt niks uit

'Elke ernstige aanpak van het mobiliteitsprobleem moet vertrekken van één of andere vorm van slim rekeningrijden, waarbij de prijs van het rijden varieert in functie van tijdstip en locatie.' © ANP

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Regen en siliconen veroorzaakten de voorbije week heel wat verkeersellende. Dat is op zich geen nieuws. Ondertussen zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat het fileprobleem almaar erger wordt. Die files beginnen vroeger, duren langer, en duiken ook meer en meer op op de lokale wegen. Dit jaar zijn we goed op weg naar een nieuw filerecord.

Mensen ‘mooi vragen’ om hun wagen te laten staan proberen we al jaren, en haalt niks uit. Als dat de kern is van het mobiliteitsbeleid, staan we straks allemaal stil.

Een record dat er zo goed als zeker volgend jaar alweer moet aan geloven. Het verkeer blijft gewoon toenemen. De economische crisis zorgde in 2008 nog voor een dipje, maar al bij al neemt het verkeer al decennialang gestaag toe. Sinds 1990 is het aantal afgelegde kilometers op de Belgische snel-, provincie- en gewestwegen met meer dan de helft toegenomen. Met de positieve economische vooruitzichten zal die trend de komende jaren gewoon doorzetten. En nieuwe tendenzen zoals e-commerce, met de bijhorende pakjesbestellingen, zullen daar nog toe bijdragen. Zo nam het verkeer met lichte bestelwagens sinds 1990 al met 220% toe.

Terwijl het verkeer toenam, bleef het aantal kilometer snel-, provincie- en gewestwegen sinds 1990 quasi gelijk (-1%). En naarmate het wegennet dichter in de buurt komt van volledige bezetting zullen de files exponentieel gaan toenemen. Het ergste fileleed ligt nog voor ons.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageerde dat hij ‘mensen wil verleiden om hun wagen meer te laten staan’. Dat is onzin. Mensen ‘mooi vragen’ om hun wagen te laten staan proberen we al jaren, en haalt niks uit. Als dat de kern is van het mobiliteitsbeleid, staan we straks allemaal stil, met de bijhorende schade voor onze economie. Over het fileprobleem wordt al jaren geleuterd, maar de noodzakelijke maatregelen om er ook echt iets aan te doen durven we niet nemen.

De economisch meest zinvolle manier om de files aan te pakken, is om de bestuurder te laten opdraaien voor de echte kostprijs van zijn keuze om zijn voertuig (inclusief vracht- en bestelwagens) te gebruiken. Vandaag gebeurt dat niet: de individuele bestuurder wordt niet geconfronteerd met alle kosten die hij creëert door zijn bijdrage aan de files.

Rekeningrijden

Elke ernstige aanpak van het mobiliteitsprobleem moet vertrekken van één of andere vorm van slim rekeningrijden, waarbij de prijs van het rijden varieert in functie van tijdstip en locatie. Enkel als mensen geconfronteerd worden met de echte kostprijs van hun keuze om hun voertuig te gebruiken, zullen ze bewuster gaan nadenken over die keuze.

Dat beleid kan dan aangevuld worden met meer investeringen in de weginfrastructuur, efficiëntere inzet van de huidige middelen voor het openbaar vervoer met meer aandacht voor de kwaliteit, het afstappen van belastingvriendelijke bedrijfswagens als vorm van lastenverlaging, het herbekijken van de fiscale behandeling van woon-werkverkeer, het verschuiven van de focus van ons havenbeleid weg van pure omslag.

Slim rekeningrijden is niet populair, maar zonder ingrepen worden de files alleen maar langer. Erover blijven babbelen verandert daar niets aan.