Met beide handen

Welk beeld komt er bij u op bij het woord ‘ondernemer’? Dat van een enthousiasteling met een neus voor het gat in de markt en geen angst voor risico? En bij het woord ‘manager’? Dat van een koele rekenaar, meer geïnteresseerd in controleren dan creëren? De manager zit wat in het verdomhoekje. De ondernemer is hip. Maar een goeie manager moet tegelijk een echte ondernemer zijn. En een ondernemer die niet weet te managen, zal niet ver geraken.

Dat we het onderscheid tussen de twee maken, komt door het verschil in eigenaarschap. Onderzoek bij beursgenoteerde bedrijven toont aan dat bedrijven met de stichter aan het hoofd over een periode van 15 jaar liefst drie keer beter presteerden dan andere. Die op zijn minst opmerkelijke resultaten worden toegeschreven aan het feit dat die bedrijven blijvend een stichtersmentaliteit behouden.

Een ondernemer die niet managet, is een struisvogel met zijn kop in het zand, en een manager die niet onderneemt, is een vogel voor de kat.

Volgens Chris Zook, auteur van het onderzoek, zijn drie elementen eigen aan die mentaliteit. Ten eerste een langetermijnvisie op een duidelijke missie. Ten tweede een aanhoudende focus op de markt en de klant. En ten derde een gezonde obsessie voor actie en cash. In Zooks woorden: ‘Bedrijven die hun stichtersmentaliteit verliezen, zien dat hun leiders alsmaar meer managers worden, die managers worden steeds meer schatbewaarders en die schatbewaarders worden bureaucraten. In snel bewegende markten is dat dodelijk.’

De wereld verandert snel. Denken dat we haar de baas kunnen met enkel controleren en optimaliseren, is een illusie. Neem Procter & Gamble, geboekstaafd als de perfecte managementleerschool voor jonge afgestudeerden van businessschools. Maar het heeft moeite om te groeien. Het probleem: gebrek aan vernieuwing en innovatie. Het bedrijf kreeg de kritiek hopeloos laat te reageren op de Dollar Shave Club in de belangrijke en winstgevende scheercategorie. CEO David Taylor zei daarover bij de laatste kwartaalresultaten: ‘De ecosystemen waarin we over de hele wereld opereren, worden gedisrupteerd en getransformeerd. We moeten sneller veranderen.’

Spirit

Bedrijven proberen het idee van eigenaarschap te simuleren door werknemers aandelen of opties toe te kennen. Maar ondernemerschap is niet louter een kwestie van financieel eigenaarschap. Nogal wat delegaties van Vlaamse ondernemers en managers trekken dezer dagen naar Silicon Valley, op zoek naar een infusie van de spirit daar. Want meer nog dan de aanwezigheid van kapitaal en talent, is het ondernemerschap dat ze er proeven vooral een kwestie van attitude. Grote dromen. Honger naar groei. Onzekerheid omarmen. Durven iets nieuws te proberen. Continu experimenteren.

Laten we komaf maken met het clichédenken over managers en ondernemers. Het schaadt beiden.

Tegelijk is het voor ondernemers een gevaarlijke illusie te denken dat goed management niet belangrijk is. Optimaliseren, structureren, plannen, ik ken ondernemers die er extreem goed in zijn. Ze weten exact wat het succesrecept van hun bedrijf is, houden er gedisciplineerd aan vast en hebben er hun groeimotor in gevonden. Dat is ook wat onze economie nodig heeft. Ondernemerschap niet enkel in de vorm van start-ups, maar meer scale-ups: bedrijven met de wil en de mogelijkheden om op te schalen. En opschalen vergt goed management.

Wie een bedrijf leidt, moet continu zijn innerlijke manager en zijn innerlijke ondernemer aanspreken. Ambidextrie heet dat. Het betekent evengoed de linker- als de rechterhand kunnen gebruiken. In bedrijfstermen betekent het evengoed zijn in efficiëntie en innovatie. Bestaande sterktes exploiteren en nieuwe opportuniteiten exploreren. De balans vinden tussen stabiliteit en het codewoord van vandaag: ‘agility’.