Met de steekvlam tegen het kolonialisme

Soms komt de geschiedenis in een stroomversnelling. Wat voorheen ondenkbaar was, kan opeens wel. Dat was zo in België in de jaren na de Eerste Wereldoorlog, toen het algemeen stemrecht voor mannen - waarvoor decennia gestreden was - snel werd ingevoerd. En na de Tweede Wereldoorlog werd zonder veel discussie de basis gelegd van onze sociale zekerheid.

Het lijkt nu wel dat we weer in een versnellende fase zijn aanbeland. Maar niet door de coronacrisis, die onze manier van leven en werken voor altijd zou veranderen, zoals sommigen dachten en hoopten. De versnelling heeft alles te maken met de mondiale protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd. In België is men er plots van overtuigd dat er in de scholen dringend moet worden gepraat over ons koloniaal verleden. Dit had niemand kunnen voorspellen: dat wij het dankzij een gewelddadige Amerikaanse politieagent eindelijk zouden kunnen hebben over onfrisse bladzijden uit ons verleden. Van een verrassend neveneffect gesproken.

Als het over eindtermen gaat, is reflectie belangrijker dan ondoordachte steekvlampolitiek. Het geschiedenisonderwijs verdient beter.

Daarover had al lang een debat geweest moeten zijn. Maar politici blinken niet uit in moed en vooruitzicht. Hun geheugen werkt op bijzonder korte termijn. Verder dan de vorige verkiezingen gaat het niet terug in het verleden, en de toekomst beperkt zich tot de horizon van het einde van hun mandaat.

Geschiedenis is voor ministers van Onderwijs nooit prioritair geweest. Zelfs de naam van het vak werd moeilijk verdragen. Liever ‘maatschappelijke vorming’ of een andere trendy term die een werkgroep verzonnen had. Sommige pedagogen lijken te geloven dat inzicht er kan komen zonder kennis.

De gevolgen van het verwaarlozen van het onderwijs over ons verleden laten zich goed voelen. Dat merk ik telkens ik studenten hierover een vraag stel. Hun inzicht in de geschiedenis van dit land is ongeveer onbestaande.

Bijvakje

Dit moet geen verbazing wekken als je van geschiedenis een bijvakje van twee uur per week maakt. Dat populistische partijen het zo gemakkelijk hebben om kiezers te verleiden, heeft veel te maken met de verwaarlozing van de historische kennis. Het is moeilijk om iets van fouten uit het verleden te leren als je daarover nooit bent onderwezen. Als je kiest voor oppervlakkig historisch onderwijs bereid je het terrein voor waarop fake news welig kan bloeien.

Nu wordt hals over kop aangekondigd dat het Belgisch kolonialisme moet worden ingeschreven in de eindtermen van het onderwijs. Die beslissing kan dan wel positief zijn, maar het is ongehoord dat leerprogramma’s vanuit een emotionele reactie op recente gebeurtenissen worden aangepast. Veel beter had de minister van Onderwijs een onderzoek aangekondigd naar de lacunes in het geschiedenisonderwijs, zonder zich te beperken tot de Congolese avonturen van België.

Er blijven immers zo veel andere even belangrijke thema’s onderbelicht. Wordt er bijvoorbeeld in enige school aandacht besteed aan de interne Belgische migratie, waarbij 500.000 Vlamingen tussen 1850 en 1950 vertrokken naar Wallonië? Die bijna vergeten fase van onze eigen geschiedenis biedt een perfect aanknopingspunt om tot een beter inzicht te komen in de problematiek van migratie. En ze zou jonge Vlamingen kunnen leren dat het Gewest waar zij in welstand opgroeien ooit een gebied van miserie is geweest dat iedereen die het kon, ontvluchtte.

En als je hoort dat een Aalsterse carnavalsgroep zich niet bewust was van de akelige parallellen op haar praalwagen met de meest abjecte nazipropaganda, dan kan je je terecht afvragen of het niet nuttig zou zijn meer aandacht te besteden aan de geschiedenis van het racisme in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder.

Het is niet fout dat een minister zich laat leiden door emotie over een gebeurtenis zoals de dood van George Floyd. Maar als het over eindtermen gaat, is reflectie belangrijker dan ondoordachte steekvlampolitiek. Het geschiedenisonderwijs verdient beter.