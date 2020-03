Met thuiswerken bouw je geen hecht team of bedrijfscultuur

Het coronavirus kan een grote test voor telewerk worden. Klinkt goed, van thuis uit werken. Maar op de bedrijfscultuur en individuele carrières is de impact nefast.

Een grote thuiswerktest, zo kan je het coronavirus ook omschrijven. Vele bedrijven vragen medewerkers die naar risicogebieden reisden 14 dagen van thuis uit te werken voor zich op kantoor te melden. Andere moedigen telewerk aan tot de verspreiding onder controle is.

Het aandeel van Zoom, een populair videochatbedrijf, steeg zowat 60 procent sinds de corona-uitbraak. Beleggers zien telewerk dus wel groeien. En ook veel werknemers vragen de laatste jaren steeds luider om te kunnen kiezen waar ze werken. Zo wordt de keukentafel in naam van de work-lifebalance tot bureau gepromoveerd.

Vooral in de digitale sector lijkt dat logisch. Het meeste werk gebeurt met de laptop, communiceren kan op de chat en conferentiesystemen organiseren de meetings tussen programmeurs en projectleiders.

Telewerk komt overwaaien uit de Verenigde Staten. LinkedIn noemde werkplekflexibiliteit een van de vier toptrends van 2019. Bedrijven die dat niet structureel toestaan, krijgen de bewijslast: ze mogen aan sollicitanten uitleggen waarom ze 's morgens op kantoor verwacht worden. Telewerk is modern, naar kantoor komen is ouderwets.

De techbedrijven Github, Zapier en Product Hunt, die steunen op 'gedistribueerde teams' worden gezien als lichtende voorbeelden. Met hun legers van digitale profielen in badjas die over tijdzones en continenten heen hun werkgevers naar de top tokkelen, tonen ze dat het anders kan.

Pintje na de uren

De vraag is of anders ook beter is. Als iedereen thuiswerkt, wat dan met de bedrijfscultuur? Die gedijt niet in chatkanalen en videostreams. Teleteams kunnen goed werk verzetten, maar ze zijn geen echt team. Dat schept een identiteit in kleine dingen: samen wachten aan de koffiemachine, een pintje drinken na de uren, ontdekken dat je hobby’s en interesses deelt met collega's.

In de optelsom van die gedeelde ervaringen wordt een cultuur gesmeed. Een schoolverlater ontwikkelt professionele vaardigheden door zijn collega’s op de gedeelde werkvloer te observeren. Jonge werknemers vinden er een mentor. Getalenteerde mensen raken geïnspireerd om leiderschap op te nemen. Echte teams tonen creativiteit en veerkracht, ze creëren voor hun bedrijf een meerwaarde waar een groep thuiswerkende solisten niet aan kan tippen.

Werkgevers staan in de war for talent steeds vaker telewerk toe. Werknemers op de werkvloer verzamelen, is almaar moeilijker. Dat is een negatieve trend voor de bedrijven, die denken dat ze geen andere keuze hebben, en voor werknemers, die onderschatten wat de prijs van telewerk voor hun carrière is. Naar het werk gaan is veel meer dan meedraaien in de digitale tools van een bedrijf.