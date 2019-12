In de managementwereld was 2019 het jaar van ‘purpose', het idee dat een bedrijf niet alleen winst moet maken maar ook een hoger maatschappelijk doel dient. CEO’s ontpopten zich tot bevlogen wereldverbeteraars. Helaas bleef het vaak bij woorden.

Een farmabedrijf had als doel ‘mensen op weg helpen op hun pad naar een gezond leven’. Een luchtvaartmaatschappij wilde ‘mensen connecteren met wat belangrijk is in hun leven door vriendelijk, betrouwbaar egoedkoop luchtverkeer’. Een bank stelde zich als doel haar klanten ‘financieel welzijn’ te brengen.

U ziet me met mijn ogen rollen. In de praktijk was ‘purpose’ vaak inhoudsloos geblaat. Een doorzichtig managementtruukje bedoeld om medewerkers tot grootsere daden te inspireren. Maar grootse daden komen niet voort uit vage CEO-verklaringen. Het zijn de kleine gebaren die het verschil maken.

Grootse daden komen niet voort uit vage CEO-verklaringen. Het zijn de kleine gebaren die het verschil maken.

Kent u het verhaal van Embankment? Het metrostation was mijn dagelijkse stop in Londen op weg naar de universiteit. ‘Mind the gap’ klinkt er voortdurend door de luidsprekers, als soundtrack voor miljoenen pendelaars. Toeristen maken zich vrolijk om de overdreven geaffecteerde Britse articulatie van de waarschuwing. Maar de vaste reizigers weten dat er een verhaal aan vasthangt.

Lang dacht ik dat het een urban legend was. Zoals het verhaal dat er krokodillen in de Londense riolen zwemmen of dat Paul McCartney eigenlijk veertig jaar geleden stierf en vervangen werd door een dubbelganger. Pas enkele weken geleden werd ik erop attent gemaakt dat er een BBC-reportage bestaat die de authenticiteit van het verhaal bevestigt. Ze is te vinden op YouTube.

Het verhaal gaat als volgt. Op 1 november 2012 klampt een vrouw ’s morgens een metromedewerker aan. ‘Waar is de stem?’, vraagt ze wanhopig. ‘Welke stem?’, vraagt de medewerker. ‘De stem die mensen waarschuwt bij het uitstappen: mind the gap.’ Na navraag bij collega’s komt het antwoord: ‘De oude opname van ‘mind the gap’ is vervangen door een nieuwe, digitale versie.’

De vrouw, Margaret McCollum, krijgt tranen in de ogen. Ze vertelt dat de oude opname was ingesproken door haar overleden man, de acteur Oswald Laurence. Zijn waarschuwende stem was veertig jaar lang te horen in alle Londense metrostations op de Northern Line. Als ze haar man miste, ging Margaret even in het station Embankment op een bankje zitten om naar zijn warme stem te luisteren. ‘Mind the gap.’

Margaret vraagt of de Londense metromaatschappij de oude opname tenminste nog heeft. Na een zoektocht in de archieven wordt ze teruggevonden en op cd bezorgd. Maar enkele medewerkers van de metro zijn zo geraakt door Margarets verhaal dat ze in actie komen. Ze zorgen ervoor dat het digitale systeem in Embankment wordt geherprogrammeerd zodat de oude opname er opnieuw kan weerklinken. Alleen daar, zodat Oswalds weduwe er op een bankje naar de stem van haar man kan luisteren als ze hem weer eens hard mist.