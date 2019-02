Mission Impossible

Ben je als leider beter geliefd of gevreesd? Natuurlijk willen we allen geliefd zijn, maar een goede leider moet toch ook een beetje vrees inboezemen, nee? De beide gaan moeilijk samen. Als je moet kiezen, zorg er dan toch maar liever voor dat je gevreesd bent.

Niet ik ben hier aan het woord, maar natuurlijk wel Niccolò Machiavelli. Machiavelli was in het Italië van de 16de eeuw een bekende consultant. Hij schreef zijn visie op leiderschap neer in het boek ‘Il Principe’.

In tegenstelling tot hedendaags leiderschapsadvies leest Machiavelli bijzonder amusant, zij het wat cynisch. In moderne managementboeken klinkt een heel andere toon: de leiders lijken supermensen. Ze moeten visionair en charismatisch zijn, maar tegelijk ook empathisch en authentiek. Daadkrachtig maar luisterend, altijd beschikbaar maar nooit opdringerig. Met welk probleem de organisatie ook kampt - burn-out, demotivatie, schandaal of disruptie - de leider moet het allemaal oplossen.

Misschien moeten we wat mededogen tonen voor de eenzame job waarin veel leidinggevenden zich bevinden.

Ik geef op deze pagina’s geregeld advies over hoe anders leidinggeven. Ik zou dat deze week opnieuw doen. Ik heb namelijk net een nieuwe studie klaar. Eentje waarin we vinden dat een competitieve persoonlijkheid bij leiders burn-out veroorzaakt bij medewerkers. Maar leidinggevenden krijgen al genoeg in hun schoenen geschoven. Misschien moeten we in de plaats wat mededogen tonen voor de eenzame job waarin veel leidinggevenden zich bevinden. Gevangen tussen hamer en aambeeld moeten ze voldoen aan de onmogelijke verwachtingen van het bedrijf en de eigen medewerkers.

Stel dat ik u vraag om uw werkdag als een film te beschrijven. U moet de verschillende gebeurtenissen in een dag beschrijven als opeenvolgende scènes van een film. Scène 1. U springt ‘s morgens gezwind uit bed en gaat de dagelijkse worsteling aan om de kinderen gewassen en gekleed tijdig op school te krijgen. Scène 2. De kinderen zijn op school geraakt, maar u wacht twee uur file richting Brussel. Een momentje voor persoonlijke hygiëne terwijl u met Studio Brussel meebrult. Scène 3. U komt aan op het werk, groet snel een paar collega’s en duikt net te laat de eerste vergadering in waar uw leidinggevende wacht. De meeste mensen zijn in staat op die manier een kroniek van hun werkdag neer te schrijven. Nu vraag ik u om bij elke scène op een schaal van 1 tot 5 aan te geven hoe gelukkig u was op elk moment.

Geluk

Klinkt vreemd? Het is een methode die Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar voor Economie, ontwierp om dagelijkse schommelingen in geluk te bestuderen. Zonder het rechtstreeks te vragen, laat de methode toe te analyseren bij wie we gelukkig zijn. Met stip op nummer 1: vrienden, op de voet gevolgd door familie. Onze partner komt pas op de derde plaats. Laten we het hem/haar niet vertellen. Nog gênanter: onze kinderen komen qua geluksgevoel pas op de vierde plaats. Gelukkig komen ze nog voor de collega’s (plaats 5). Klanten kunnen al helemaal lastig zijn en komen bijna onderaan de lijst op plaats 6. Verrassend genoeg zijn we nog ongelukkiger als we helemaal alleen zijn (plaats 7). De mens is nu eenmaal een sociaal dier. Er is maar één persoon bij wie we ons nog ongelukkiger voelen dan als we alleen zijn. Inderdaad. Onze baas is de meest gehate persoon.

Middle managers zijn de favoriete schietschijf als dingen misgaan. Alle shit komt bij hen terecht.

De mens is een sociaal dier en ook bij dieren bestaan er tal van hiërarchische groepsverbanden. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat die ons gelukkig maken. Er zit altijd wat spanning op een relatie waarin iemand formeel gezag heeft over de ander. Met de beste wil van de wereld, u ontsnapt niet aan de menselijke natuur. Ik denk dat het helpt om gewoon te aanvaarden dat leidinggeven een mission impossible is. Leg de lat voor uzelf niet te hoog. Perfect wordt het nooit.