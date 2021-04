'Moedende' Duitsers

Wie heeft het nu voor het zeggen in Duitsland? De bondsregering of de deelstaten?

‘Mütend’ is het nieuwe Duitse kunstwoord in de pandemie. Een combinatie van ‘müde’ (moe) en ‘wütend’ (woedend). Het is de beste beschrijving van de Gemütszustand van de meeste Duitsers. De onduidelijkheid over winkels en scholen (open of dicht?), vaccinaties en testen maakt iedereen horendol. Bovendien is er een aanzwellende ruzie tussen de bondsregering en de deelstaten, met alle onduidelijkheid van dien. Als dat zo doorgaat, kan de pandemie een onverwacht slachtoffer maken: het Duitse federalisme.

Het is een bekend patroon in deze pandemie: leden van de bondsregering onder leiding van Angela Merkel vergaderen met de deelstaatpremiers en besluiten tot maatregelen. Enkele dagen later worden die besluiten in de deelstaten ingevoerd. Maar dan wel vaak op een uiteenlopende manier. Nog nooit was de spanning in de machtsverhoudingen zo voelbaar als nu. Begin maart werden enkele versoepelingen aangekondigd. Dat onder de premisse dat bij de overschrijding van bepaalde infectiecijfers automatisch beperkende maatregelen volgen, de zogenaamde ‘noodrem’. Die infectiecijfers zijn al lang bereikt, de ‘derde golf’ spoelt al over Duitsland heen, maar de noodrem wordt nog niet aangetrokken. Integendeel, sommige deelstaten gaan zelfs door met versoepelingen. Dat de bevolking zo langzaam de weg kwijt is, komt niet als een verrassing. Het volk is ‘moedend’.

Voor de Duitsers wordt nu pas duidelijk wat de grote nadelen zijn van hun federalisme met veel vetomogelijkheden en bureaucratie.

De afgelopen 16 jaar hadden de Duitsers het volste vertrouwen in de bestuurlijke kwaliteiten van Angela Merkel en haar CDU. Dat vertrouwen bereikte een hoogtepunt in de laatste verkiezingscampagne, toen voor Merkel de campagneslogan ‘Sie kennen mich’ volstond om te winnen. Het vertrouwen in Merkel en de CDU krijgt inmiddels bijna dagelijks zware klappen. Te laat bestelde vaccins, graaiende coronaprofiteurs en het gejojo met aangekondigde maatregelen die uit staatsrechtelijke noodzaak weer worden teruggetrokken, hebben de CDU flink doen dalen in de peilingen. Als dan ook nog Merkel, in een van haar zeldzame tv-optredens, haar nieuwe CDU-partijvoorzitter Armin Laschet, tevens minister-president van Noordrijn-Westfalen, publiekelijk de oren wast vanwege het niet respecteren van afspraken, doet dat de CDU geen goed. Het leidt tot een groot vertrouwensverlies in het publieke bestuur.

De ruzie in de CDU is deels ook een weerspiegeling van het krakende federalisme in Duitsland. Wie heeft het nu voor het zeggen? De bondsregering of de deelstaten? Het Duitse federalisme was altijd gericht op checks-and-balances met veel vetomogelijkheden en bureaucratie. Dat zijn per definitie remmende factoren voor doortastende en snelle beslissingen. In België en Europa weet men daar alles van. Voor de Duitsers wordt nu pas duidelijk wat de grote nadelen zijn hun federalisme. Het is eigenlijk ook voor het eerst dat de strijd tussen de bond en de deelstaten zo openlijk wordt uitgevochten. Daarbij is het federalisme al veel langer een rem op de Duitse economie. Denk aan het verdeelde onderwijs of het gebrek aan investeringen.

Een tip voor de CDU: kom met de juiste kandidaat voor de hervorming van het federalisme. De moedende Duitsers zijn er klaar voor.

Carsten Brzeski