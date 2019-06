Moeten grote techbedrijven opgesplitst worden?

, Medeoprichter en CEO In The Pocket

Van de Europese miljardenboete voor Google tot de invoering van GDPR. Westerse overheden laten niet alleen hun tanden zien, maar ook hun beet voelen aan Big Tech. Het gênante orgelpunt was wellicht Facebook-baas Mark Zuckerberg die vorig jaar het Amerikaanse Congres moest beloven dat een schandaal als Cambridge Analytica nooit meer zou gebeuren.

Het is triestig om vast te stellen, maar regulering van de digitale sector is de belangrijkste trend in de techwereld.

Maar zijn de titanen van Silicon Valley onder de indruk? Allerminst. Ze blijven groeien, scoren en innoveren. Als Facebook een functie toevoegt aan z’n producten, dan doet het dat voor 2 miljard mensen, waarmee het wetten en landsgrenzen uitdaagt. Kan het anders? Was dit niet exact de grote revolutie die het internet moest brengen?

Aan de ene kant heb je Amazon, Google, Facebook, Alibaba en consorten. Zij hebben de digitale infrastructuur gebouwd waarin wij werken, shoppen, onze sportprestaties en gezondheid monitoren, ons sociaal leven onderhouden,… kortom: waarin wij leven.

Aan de andere kant staan de soevereine staten. Zij zijn in principe verantwoordelijk voor ons. In de praktijk zijn ze vooral bezig met onze fysieke leefwereld. Als we onze smartphone vastpakken, krijgen overheden het ongemakkelijke gevoel dat ze hun grip verliezen op wat ze graag als hun territorium aanduiden. Daar knelt het schoentje.

In een speech voor de Amerikaanse universiteit MIT liet oud-president Barack Obama zich ontvallen dat bedrijven als Facebook en Google niet alleen een commerciële onderneming zijn, maar ook een openbare dienst. Daarin verschillen ze niet van banken, telco’s en andere sectoren die overheden wel al gereguleerd hebben.

Twee zaken staan vast. Het eerste is dat de regularisering zich zal voortzetten en het tweede is dat Big Tech niet van plan is zich te laten muilkorven. Opgezweept door dat spanningsveld trekt de Amerikaanse presidentskandidate Elizabeth Warren naar de verkiezingen met het plan om grote techbedrijven op te delen. Enkele dagen geleden verschenen in San Francisco enorme billboards met Warrens foto en de niet mis te verstane boodschap ‘Break Up Big Tech’.

Overheden moeten de neveneffecten van technologie aanpakken op individuele basis.

Terwijl ik dit schrijf, zit ik in San Francisco op uitnodiging van Google. Ik vloog hierheen met een halve column. Het probleem was me duidelijk, de oplossing niet. Natuurlijk moet er gereguleerd worden. Zuckerberg schreef het zelf in een opiniestuk in The Washington Post. Hij vroeg letterlijk aan overheden een meer actieve rol te spelen in de regulering van Facebook en bij uitbreiding het hele internet. Zelf kon hij het niet, zei hij. Maar hoe ver mogen ze daarin gaan? Jack Ma, de oprichter van Alibaba, haalde onlangs hard uit naar Europa’s obsessie met het aan banden leggen van digitale innovatie. Innovatie waar we op rekenen als motor voor de welvaart en om ziektes en armoede uit te roeien.

Dus hoe tackel je die patstelling? Ik kreeg het antwoord zonet live aangereikt in een presentatie van Benedict Evans, een partner bij het durfkapitaalfonds Andreessen Horowitz. Hij vindt dat draconische maatregelen zoals die van Warren nefast zijn. Er zijn veel van die onbedoelde effecten, maar ze zijn allemaal uniek en vergen unieke remedies.

Dat zegt ook Jack Ma. Als digitale platformen problemen veroorzaken, moet je die proberen op te lossen in plaats van de platformen te versmachten met wetten en regelgeving. Als Airbnb de huizenprijzen in Amsterdam doet stijgen, gaat dat probleem zowel over Airbnb als over Nederlandse vastgoedprijzen. Als ouders hun kinderen niet meer vaccineren, moet Facebook dat uitvechten met perfide lobbygroepen, al dan niet bijgestaan door overheden. Zo zijn er tientallen dossiers die de aandacht vragen van zowel de techreuzen als van overheden. Maar ze zullen niet opgelost worden door de grootste innovatoren van onze tijd aan handen en voeten te knevelen.