Molenbeekse Feesten

Laat ons positief beginnen. De eerste reactie van Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux na de eindejaarsrellen was gepast en niet naast de kwestie, zoals dat al te vaak wel het geval was in het verleden. De dochter van Philippe keerde zich ondubbelzinnig tegen een sfeer van straffeloosheid.

Niet meer dan logisch eigenlijk dat een burgemeester zoiets zegt als losgeslagen jongerenbendes een apotheek en een winkel plunderen, auto’s en leegstaande panden in brand steken, nadien de brandweer met stenen bekogelen en de politie verdrijven. Maar in Molenbeek gebeurt dit al jaren en het is de eerste keer dat de politiek bijna unaniem verontwaardigd was. Alleen Ecolo bleef opvallend stil.

Het is in Brussel zo ver gekomen dat we een evidente reactie van een burgemeester uitzonderlijk moeten vinden.

Nadien gaf Moureaux een interview in het duidingsprogramma ‘Terzake’ dat al even uitzonderlijk was, maar helaas om andere redenen. Wie het zag, bleef er met verbazing en opengevallen mond naar kijken. Een beetje als toen Michel Daerden een onbegrijpelijke speech hield in de Senaat. Historische momenten, maar dan wel door hun hilarische gehalte.

Door de herrieschoppers niet hard aan te pakken, bereikt de politieke klasse wat ze haar critici verwijt: een stigmatisering van heel Molenbeek.

De rellen moesten volgens Moureaux gezien worden in de sfeer van oproer die momenteel als een spook met een geel hesje over Europa waait. Alsof dat soort gewelddadige evenementen nieuw is in Molenbeek.

Ze had ook een merkwaardige verklaring voor het onbehoorlijke gedrag van de jongeren. Eerst was een kerstboom in brand gestoken, zei ze, en dan wat vuilbakken. Zelf zou ze dat nooit doen, stelde Moureaux ons gerust, maar volgens haar is dit in landen als Denemarken, Frankrijk en Duitsland ‘een manier van feesten’.

Folklore

Zo leren we nog iets over de Molenbeekse folklore. En om te voorkomen dat dit soort feest uit de hand loopt zoals twee weken geleden, moet de gemeente zelf feesten en concerten organiseren. ‘Anders escaleert het en wordt het iets anders...’, waarschuwde de burgemeester.

Dat weten we dan ook weer. Die vuurstokende jongeren menen het niet zo slecht. Ze zijn alleen ontgoocheld omdat er geen feest voor hun wordt georganiseerd. De burgemeester was er blijkbaar niet van op de hoogte dat volgens getuigen de rellen niet spontaan maar, integendeel, goed voorbereid waren.

In Amsterdam worden probleemjongeren op de voet gevolgd. Zo kan verhinderd worden dat een beperkte groep herrieschoppers een giftige invloed heeft op andere jongeren.

Het minste dat van Moureaux gezegd kan worden is dat ze origineel uit de hoek kwam. Want bij anderen waren de versleten pavloviaanse riedeltjes weer te horen dat dit soort losgeslagen jongeren het best aangepakt wordt door ze allemaal een job aan te bieden. Er werd niet bij verteld wie hen zonder diploma of enige taalkennis in dienst zou willen nemen. En de nieuwe Leuvense burgemeester zag in de rellen ‘littekens van de immigratie’. Het is met andere woorden weer de fout van de maatschappij. Wie durfde te opperen dat het hier over criminelen gaat, is volgens dezelfde verlichte analisten een verzuurde racist.

Is het dan zo moeilijk om toe te geven dat men jarenlang de kop in het zand heeft gestoken? In 2017 waren er ook brandstichtingen, maar niemand werd aangehouden. Het gaat nochtans over een relatief kleine groep jongens, opgevoed als onaantastbare prinsjes aan wie nooit enige burgerzin of besef van eigen verantwoordelijkheid is bijgebracht. Ze hebben zichzelf opgesloten in een slachtofferrol en zien elke kritiek als racisme. Al die tijd konden ze ongestoord hun gang gaan omdat er altijd wel iemand een excuus voor hun gedrag vond. En omdat men de families niet wou aanspreken om geen electorale schade te lijden.