Monetaire versus budgettaire dominantie

Wie durft eerst inzien dat het regime 'ingrijpen koste wat het koste' ook veel problemen gezaaid heeft voor de toekomst?

Wilt u toetsen of uw gesprekspartner voldoende kaas heeft gegeten van monetaire kwesties? Vraag dan wat het verschil is tussen budgettaire en monetaire dominantie. Het onderscheid bepaalt vaak de positie die men finaal inneemt in financieel-economische aangelegenheden. Tegenwoordig zijn het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) nog altijd redelijk blind voor de risico’s die een te laks monetair beleid hebben gecreëerd voor de financiële stabiliteit en zo ook voor de economische welvaart op lange termijn.

Aan mijn studenten vertel ik het al redelijk snel in de cursus: de niet-ideologische reden waarom over economische onderwerpen zo vaak meningsverschillen bestaan, wordt bepaald door het feit dat sommigen meer belang hechten aan de lange termijn terwijl anderen de korte termijn laten doorwegen. De rode draad in mijn boeken is mijn onderbouwde analyse dat er in ons land om meerdere redenen te weinig prudentie is. Er wordt in onze contreien te weinig gehecht aan de lange termijn. Daarmee samenhangend wordt snel gegrepen naar allerlei piramidespelmechanismen om wat niet houdbaar is toch nog wat op te rekken. Allemaal vanuit de attitude 'het zal onze tijd nog wel duren'.

De onafhankelijkheid van monetaire autoriteiten is een sprookje geworden.

Verontrustend is de hoogmoed bij centraal bankiers dat ze die processen volledig onder controle kunnen houden. Men is sinds 2009 niet alleen blind geweest voor de excessen in allerlei marktsegmenten tengevolge van de lakse renteomgeving. Er is vooral de gevaarlijke situatie dat overheden nauwelijks schulden afbouwden zodat velen snel in gevarenzones komen bij een schok zoals de coronacrisis. Centrale banken hebben zich zo in de hoek geschilderd waarbij velen denken dat ze niet anders kunnen dan nog langer een laks rentebeleid te voeren omdat anders de economie in gevaar komt.

Dan is de onafhankelijkheid van monetaire autoriteiten echter een fictie geworden, een sprookje dat we vertellen voor naïevelingen omdat centraal bankiers door de knieën gaan om schulden te monetiseren. Dit is het scenario van de zogenaamde budgettaire dominantie (de politiek is immers de budgettaire overheid).

Stabiliteitsanker

Toen de euro werd gecreëerd, was nochtans afgesproken dat ze zou bestaan uit een regime van monetaire dominantie. De centrale bank engageert zich als anker te blijven te fungeren en dus zal de budgettaire overheid finaal het nodige moeten doen om de schuld onder controle te houden. Dat de situatie in de jaren 1970 zo ontspoorde, was volgens huidige inzichten ook niet alleen te wijten aan de olieschok, maar evenzeer aan het lossen van het goudanker met de ondergang van Bretton Woods onder Richard Nixon. In 1999 was het perspectief dat de ECB de prudentie zou adopteren waarvoor de Bundesbank bekend en berucht was. Meer dan twintig jaar later wordt de ECB echter als een van de laksere centrale banken beschouwd.