In het PFOS-dossier komt niet alleen de werking van OVAM telkens in de spotlight, maar ook die van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het PFOS-schandaal dompelt de regering-Jambon, die al niet uitblonk in effectiviteit en moreel gezag, in een crisis die haar geloofwaardigheid nog meer aantast. Een deugdelijke overheid is een overheid die effectief werkt en haar functie vervult. Een van die kernfuncties is preventief optreden tegen gevallen van marktfalen.

Moral hazard of moreel wangedrag treedt op als individuen of bedrijven een risico nemen waarvan ze weten dat derden de mogelijke negatieve gevolgen dragen. Het is verwant met wat in de economie externe effecten wordt genoemd. Negatieve externe effecten zijn een speciaal geval van marktfalen, waarbij de producent of de consument de kosten die de productie of de consumptie van een goed met zich meebrengt niet betaalt.

Zonder een alerte overheid is het vermijden van moral hazard onmogelijk en betaalt de gemeenschap een veel te hoge prijs.

Het PFOS-schandaal is een schoolvoorbeeld van een negatief extern effect, waarbij de milieukosten, conform de dading die Lantis en 3M afsloten, worden afgewenteld op de gemeenschap in plaats van dat de producent ze draagt. Omdat producenten uit zichzelf niet de intentie hebben ook met de sociale kosten rekening te houden, is het optreden van de overheid noodzakelijk. Zonder een alerte overheid, zonder ministers met ruggengraat en een solide moreel kompas is het vermijden van moral hazard onmogelijk en betaalt de gemeenschap een veel te hoge prijs voor de productie of de consumptie van levensbedreigende, vervuilende of systeembelastende goederen. Het optreden van de overheid moet altijd als doel hebben de nadelige gevolgen van productie of consumptie te verhelpen.

Heffingen

Overheidsheffingen kunnen negatieve externe effecten opvangen. Via een heffing betaalt de vervuiler de externe kosten. De overheid kan ook de normering verstrengen om de vervuiling tout court te beperken. Dat de normen voor PFOS sinds 2008 meer dan 200 keer strenger werden, legt bloot hoe alle bevoegde niveaus en de voedselagentschappen van de VS en Europa dit probleem van in het begin zwaar hebben onderschat.

In 2008 stelde het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid nog dat 150 nanogram per kilogram lichaamsgewicht veilig was. In 2016 adviseerde het Amerikaanse EPA dat slechts 20 nanogram veilig was. In 2020 evolueerde het Europese voedselagentschap EFSA in de richting van een verscherping van de norm naar 0,63 nanogram, ook al werd dat niet definitief vastgelegd. Toch koos OVAM voor het advies van het EPA.

In dit dossier komt niet alleen de werking van OVAM telkens in de spotlight, maar ook die van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij. Wie bepaalt finaal welke normen gehanteerd worden, en hoe? Is het normaal dat een minister naar informatie moet hengelen bij haar administratie om terechte vragen van de oppositie in het Vlaams Parlement te kunnen beantwoorden? Is het normaal dat haar collega’s in de regering de bevoegde minister, als ze de kat de bel aanbindt, streng de levieten lezen, terwijl de volksgezondheid de eerste prioriteit zou moeten zijn?

Hoe zit het trouwens met de gezondheid van de werk­nemers van 3M? Zijn van hen ooit bloedwaarden bepaald om na te gaan of ze onbeschermd werden blootgesteld aan een risico? Wie wist wat wanneer en waarom is niet preventief opgetreden zodra het risico van de ‘forever chemicals’ internationaal beter in kaart was gebracht? Is het normaal dat een lokaal bestuur als enige antwoord krijgt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid? Is het normaal dat extra voorwaarden van een lokaal bestuur ter voorkoming van vervuiling niet opgenomen worden in de uiteindelijke vergunning van de hogere overheid? Waarom werd een zwijgplicht opgenomen in de dading en waarom vond Lantis, dat namens de Vlaamse overheid opereert, dat oké?

De onderzoekscommissie moet naast de vraag over de bestuurlijke verantwoordelijkheid vooral focussen op de vraag hoe dat soort situaties vermeden kan worden en op het verbeteren van de werking van de diensten die onze gezondheid dienen te beschermen. Een ernstige externe audit van OVAM is een goed beginpunt.

Fouad Gandoul