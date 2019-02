‘Het wordt een ‘make-it-or-break-it moment.’ Hoe vaak hebben we dat al gehoord en hoe vaak is er al iets gebroken? Of het nu het gebrek is aan spannende verkiezingen of gewoon de speurtocht naar nieuwe opwinding en drama in Europa, de vragen van - doorgaans Britse - collega’s over de Europese verkiezingen in mei houden maar niet op. Hoewel ik als Duitser een natuurlijke hang naar drama heb en vaak van zwartkijken word beticht, moet ik de collega’s dit keer toch teleurstellen. Er is eigenlijk niks aan de hand.

Natuurlijk is er genoeg te zien en te beleven tijdens de Europese verkiezingen, maar denk alle complexiteit weg en de opmars van de anti-Europese partijen lijkt eerder een opstootje. Vaak wordt vergeten dat de verkiezingen voor het Europees Parlement in grotere pennenstreken worden getekend, waarbij anti-establishmentpartijen het traditioneel beter doen dan bij nationale verkiezingen waar dan ook. De opmars van anti-Europese partijen in 2014 liep in veel landen eerder vooruit op de politieke ontwikkelingen dan dat ze er een reactie op waren. Dat maakt dat die partijen bij daaropvolgende nationale verkiezingen slechter scoren dan bij de Europese. De enige uitzonderingen zijn de AfD in Duitsland en de Lega in Italië. Die beleefden hun grote doorbraak pas na de verkiezingen van 2014.

Met de brexit zullen naar verhouding meer anti- dan pro-Europese parlementariërs verdwijnen. In het huidige Europees Parlement wordt meer dan de helft van de Britse zetels bezet door eurosceptische partijen. Na het vertrek van de Britten moet dat eurosceptische kamp herschikt worden. Volgens recente peilingen gaan de anti-Europese partijen van 20 procent naar een dramatische ... 21 procent. Treurig, naar mijn mening, maar toch geen schokkende verandering.

En zelfs bij een onverwachte stemmenwinst is het maar de vraag of de eurosceptici meer te zeggen zullen krijgen. Er is minstens een derde van alle zetels nodig voor een blokkerende minderheid, in de veronderstelling dat ze tot een gezamenlijk standpunt komen. Dat lijkt op het eerste gezicht mogelijk, want ze hebben allemaal een afkeer van de EU en van het toelaten van vluchtelingen. Maar de ervaring van de afgelopen jaren leert dat de verschillen in anti zo groot zijn dat een aaneengesloten en eensluidend anti-blok onwaarschijnlijk is.

