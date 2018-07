Museum van de Brusselse stilstand

Als er verkiezingen in aantocht zijn, willen politici wel eens minder doordachte uitspraken doen om hun electoraat te behagen. In de Brusselse gemeenten is dat helaas niet anders.

Men zou er dus kunnen voor opteren om niet te veel aandacht te schenken aan wat de schepenen Marion Lemesre (Brussel-stad, MR) en Viviane Teitelbaum (Elsene, MR) meenden te moeten zeggen over de geplande aanpassingen aan de Waterloolaan en de Gulden Vlieslaan. Die aanpassingen passen in de heraanleg van de kleine ring.

Eén boulevard, drie beslissingsniveaus: dat is Brussel ten voeten uit.

Toch is het meer dan de moeite waard om het even te hebben over de ideeën van deze twee vooraanstaande politieke coryfeeën in hun gemeente. Hun houding zegt erg veel over waarom er zoveel weerstand is in Brussel tegen veranderingen die in andere grootsteden op applaus onthaald worden. Daarbovenop is het vooral een illustratie van de navelstaarderige kleingeestigheid en het bekrompen conservatisme dat de 19 gemeenten blijft kenmerken.

Teitelbaum en Lemesre zijn in hun gemeente bevoegd voor de handel. Dat zij zich allebei mengen in dit debat, komt door het feit dat de ene kant van de laan tussen de Naamse Poort en het Louizaplein zich op het grondgebied van Brussel-stad bevindt en de andere kant op dat van Elsene. Maar het is het Brussels Gewest dat de herinrichting op zich neemt en betaalt. Eén boulevard, drie beslissingsniveaus: dat is Brussel ten voeten uit.

Schermvullende weergave Marion Lemesre, Brussels schepen voor Handel ©Frédéric Pauwels / HUMA

Brussels minister Pascal Smet (sp.a) wou iets doen aan de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers op de Gulden Vlieslaan en de Waterloolaan. Die lanen getuigen nog altijd van een mentaliteit uit de jaren 60, toen in Brussel met veel enthousiasme tunnels en stadsautosnelwegen werden aangelegd. Smet besefte dat een nieuwe visie op mobiliteit in Brussel niet zomaar aanvaard wordt en dat grote beslissingen niet impulsief genomen mogen worden. Daarom begon hij vorig jaar al een consultatieronde en een enquête waaraan meer dan 1.000 mensen deelnamen.

Parkeren

Niet meteen een gebrek aan inspraak dus, zou je denken. Beide schepenen hadden een jaar de tijd om van hun neus te maken en amendementen in te dienen. Maar net nu de werken eindelijk zouden beginnen, vinden Teitelbaum en Lemesre dat het moment gekomen is om met tegenargumenten uit te pakken. Die klinken op zijn zachtst gezegd nogal lachwekkend: volgens hen zou het clientèle van de luxewinkels aan de Gulden Vlieslaan ‘niet graag parkeren in de ondergrondse parkings van de buurt.’ Liever rijden ze rond tot ze een plaatsje vinden vlak bij de winkel waar ze hun geld willen uitgeven.

Dat dit niet langer zou kunnen, vinden beide dames onaanvaardbaar want Smet wil het aantal bovengrondse parkeerplaatsen drastisch beperken. Voor een objectieve waarnemer lijkt dat allesbehalve dramatisch, want onder de laan bevindt zich een van de grootste parkings van Brussel. Maar dat telt niet, vinden Lemesre en Teitelbaum: het gewest moet zijn plannen uitstellen. Ze zeggen er net niet bij: tot na de verkiezingen.

Schermvullende weergave Viviane Teitelbaum, schepen voor Handel in Elsene ©BELGA

Het gewest moet ook vooral meer naar de gemeenten luisteren. Ze hadden net zo goed kunnen vertellen waar het hen echt om te doen is: dat er niets gebeurt dat slecht zou kunnen vallen bij het selecte groepje kiezers dat zijn dure wagens niet in een parking wil parkeren.

Dat soort argumenten doet ook de wat lager gelegen prachtige Grote Zavel een grote parking blijven. Ook over dat plein wordt gezegd dat de mensen die er komen nu eenmaal liever een plaats voor hun auto vinden niet te ver van hun bestemming. 150 meter boven de Zavel is er al een immense parking, maar dat vindt het chique clientèle te ver.