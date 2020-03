Mutti is die Beste

Als de coronacrisis nog een tijdje doorgaat, zal er maar één opvolger zijn voor de Duitse kanselier Angela Merkel: Merkel zelf.

In navolging van de Franse president Emmanuel Macron en de Nederlandse premier Mark Rutte richtte de Duitse kanselier Angela Merkel zich woensdagavond direct tot het Duitse volk. Meestal zijn Merkels gebruikelijke tv-toespraken doodsaai, en zijn haar kerst- en nieuwjaarsboodschappen doodsaai. Maar als het moet, als er crisis is, is Merkel op haar best. Ze brengt rust en normaliteit in woelige tijden. En doet wat je van een staatsvrouw mag verwachten. Ze leidt het volk. Ze is zo goed in crisissen dat als het coronavirus nog lang aanhoudt niemand wil dat ze voor het einde weggaat.

Sommige staatshoofden vergelijken het virus met een vijand en bereiden het volk voor op een oorlog. Zo'n vergelijking is nooit handig in Duitsland, maar Angela Merkel zou zelfs nooit op het idee komen zulke woorden te gebruiken. Zij is een analytica, die zorgvuldig haar woorden kiest. En wie kan je in tijden dat een virus de hele wereld platlegt beter aan het hoofd van de regering hebben dan een wetenschapper die het hoofd koel houdt? Angela Merkel is natuurkundige met uitstapjes naar scheikunde en is een meester in het omgaan met crisissen.

Volgens de Duitse grondwet is er geen juridische basis voor de regering om een nationale noodtoestand af te kondigen

Maar zoals ook zij weet, zijn er natuurwetten die je niet kunt buigen, alleen accepteren. De natuurwet van Duitsland is de federatie. Ook al ziet de buitenlander Duitsland als één land, de Duitser weet dat de meeste macht ligt bij de 16 deelstaten. Ook de inrichting van de gezondheidszorg, het omgaan met rampen, en het afkondigen van sluitingen van scholen, winkels en uitgaansverboden.

Door de beperkte macht van de federale regering moesten de politici in Berlijn met lede ogen aanzien hoe verschillend de bondsstaten omgingen met de verspreiding van het coronavirus. Terwijl Beieren meteen doortastend maatregelen afkondigde, Berlijn in lockdown ging, en de regering in Noordrijn-Westfalen, de grootste coronahaard van Duitsland, aarzelend acties overwoog, deed Hessen alsof er niets aan de hand was. En met Hessen vele andere deelstaten. Interessant detail, volgens de Duitse grondwet is er geen juridische basis voor de regering om een nationale noodtoestand af te kondigen.

Het is de verdienste van Jens Spahn, de Duitse minister van Gezondheid, en van de Beierse minister-president Markus Söder dat er een begin van samenwerking is tussen de bondsstaten. Ondertussen deed de bondsregering het enige wat ze wél mocht: de grenzen met Zwitserland, Frankrijk en Oostenrijk sluiten. Niet om corona-infecties te voorkomen, maar om hamsterende buitenlanders een voetje te lichten. Merkel had op de achtergrond de touwtjes in de hand.