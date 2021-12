Muzikaal afscheid en begin

De verkeerslichtcoalitie van de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz is een veelbelovend experiment. Het kan grandioos slagen, maar ook deerlijk falen.

Weemoed en verwachting weerklinken deze week in de Duitse politiek. Na het afscheid van Angela Merkel met een speciale taptoe, een militair muzikaal eerbetoon, begon woensdag het tijdperk Olaf Scholz. Zoals elk afscheid ook een begin betekent, bevatte de muziekkeuze van Angela Merkel een verborgen waarschuwing voor haar opvolger.

Merkel verraste met de muziekkeuze voor haar afscheid: Nina Hagen en Hildegard Knef. Gespeeld door het orkest van het Duitse leger. Het lied van Nina Hagen was geen punk, maar eerder een ode aan het verleden van Hagen en Merkel in de DDR. Het lied van Hildegard Knef, die in Duitsland bijna net zo bekend is als Marlene Dietrich, was een coming-of-agelied over een zelfbewuste en succesvolle vrouw.

De muzieksmaak van Olaf Scholz is net zo kameleontisch als zijn politieke oeuvre tot nu.

De muzieksmaak van Scholz is net zo kameleontisch als zijn politieke oeuvre tot nu. Op een vraag van het muziektijdschrift Rolling Stone naar zijn favoriete band of song antwoordde hij: ‘Ik hou van alles, jazz, pop, rock…’ Zijn politieke agenda in de afgelopen twintig jaar was net zo ontwijkend, of gewoon van alles iets. Van architect van Agenda 2010 van Gerhard Schröder met ingrijpende liberale hervormingen van de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel, naar law-and-order-burgemeester van Hamburg.

En nu is Scholz de progressieve hervormer van het land met een bijna eindeloze lijst van gulle gaven. De politiek progressieve boodschap en het saaie optreden in de verkiezingsdebatten verhullen een buitengewoon ontwikkeld zelfvertrouwen dat eerder aan het lied ‘I am too sexy’ van Right Said Fred doet denken, dan aan de Rode Rozen van Merkel.

Frisse start

De politieke plannen van de verkeerslichtcoalitie (Ampel-coalitie) zijn indrukwekkend en geven voor het eerst in jaren weer een gevoel van een frisse start. Al kan je ook zeggen dat de plannen bijna te mooi zijn om waar te zijn. Eindelijk zijn daar de lang verwachte investeringen in digitalisering, onderwijs en de groene transitie. Gecombineerd met een verhoging van het minimumloon met 30 procent, de belofte jaarlijks 400.000 nieuwe woningen te bouwen en de pensioenen stabiel te houden. Dit alles zonder belastingverhogingen of het einde van de grondwettelijke schuldenrem. Misschien is 'Money for Nothing' van Dire Straits stiekem de muzikale favoriet van Scholz?

Als Ampel de daad bij de droom voegt, kan Duitsland eindelijk de sprong naar de 21ste eeuw maken.

Bij zoveel ambitieuze plannen is het risico op ontgoocheling groot. Maar ambitie is net het verfrissende van de nieuwe Duitse regering. Geen begin met veel pragmatisme en realpolitik, maar een met dromen. Als Ampel de daad bij de droom voegt, kan Duitsland eindelijk de sprong naar de 21ste eeuw maken en - gedeeltelijk - de economische achterstand van de afgelopen jaren inlopen.

De struikelblokken zijn meer dan duidelijk: de financiering van al die goede voornemens en investeringen, en de onuitgesproken negatieve gevolgen voor burgers, werknemers en sectoren van de groene transitie. En hoe kritischer omgaan met Rusland en China, terwijl Duitsland energie en afzetmarkten nodig heeft om de economische transitie waar te maken?