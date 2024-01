Heel wat politici waren verontwaardigd over de aanval op de Brusselse brandweer tijdens oudejaarsnacht. Maar één politicus lijkt het allemaal niet veel meer te kunnen schelen, schrijft Luckas Vander Taelen.

Rudi Vervoort (PS) maakte het bilan op van oudejaarsnacht in Brussel, op zijn onnavolgbare manier. Ja, dat brandweerlieden in een hinderlaag gelokt waren en aangevallen waren met vuurwerk, dat kon natuurlijk niet, vond de Brusselse minister-president. Maar voor de rest viel het volgens hem wel mee.

Er waren 20 auto’s in brand gestoken en de hulpdiensten waren een paar honderd keer moeten uitrukken. 206 mensen zijn gearresteerd, 46 meer dan een jaar eerder.

Als je er rekening mee houdt dat zowat 100.000 mensen het nieuwe jaar kwamen vieren in Brussel, kan je dat verwaarloosbare cijfers vinden. Maar met statistieken kan alles uitgelegd worden. Drie jaar geleden vond Catherine Moureaux, PS-burgemeester van Molenbeek, ook dat het wel meeviel met het aantal oudejaarsbrandjes in haar gemeente. Ze deed die af als spontane feestjes van jongeren. Dat een apotheek in de fik werd gestoken, vond ze blijkbaar een detail.

Vervoort geeft de indruk dat het hem allemaal niet zo veel meer kan schelen, nu hij geen kandidaat meer is om zichzelf op te volgen.

Vervoort had het gebruik van vuurwerk in de feestweek verboden. Maar niemand hield zich daaraan. Met alle gevolgen van dien: één feestvierder moet het voortaan met een hand minder doen, een paar anderen werden gewond. Het zegt veel over het gezag van de minister-president, die zo onzichtbaar is dat vrijwel niemand buiten de politieke bubbel hem kent, laat staan naar hem luistert.

Vervoort geeft de indruk dat het hem allemaal niet meer zo veel kan schelen, nu hij geen kandidaat meer is om zichzelf op te volgen. Na mij de zondvloed, lijkt zijn devies wel...

Over de aanval op de brandweer waren heel wat politici verontwaardigd. Maar dat is niet meer dan een ritueel, want dat waren ze de vorige jaren ook. De brandweerlui rukten deze keer zelfs uit met oudere wagens, omdat ze de nieuwe niet beschadigd wilden zien door stenen en horizontaal afgeschoten vuurwerk.

Vervoort blonk deze zomer al uit door zijn timiditeit toen het hele land over de onhoudbare toestand rond het Zuidstation sprak. Ook de toenemende drugscriminaliteit, waarbij almaar meer jongeren betrokken zijn, lijkt hem weinig zorgen te baren. Evenmin als de metrostations waar reizigers geconfronteerd worden met haveloze verslaafden.

Toen ik ooit over agressie in mijn gemeente Vorst schreef, kreeg ik van een minister te horen dat ik niets begreep van het leven in een grootstad. Net zoals de burgemeester van Brussel, wijlen Freddy Thielemans, ooit een overval met kalasjnikovs een fait divers noemde. Nu zal de hofhouding van de minister-president me wel van Brusselbashing beschuldigen.

Maar het is net dat wegrelativeren dat gevaarlijk is. Gewenning aan iets wat eigenlijk nooit normaal zou mogen zijn. Het is meestal een manier om onmacht te verbergen. Dat de agenten die herrieschoppers arresteren hen de volgende dag weer vrij zien rondlopen: het is een oud zeer dat al lang aangeklaagd wordt.

Zo ontstaat een gevaarlijk gevoel van straffeloosheid, waardoor het overtreden van regels steeds aanlokkelijker wordt. In mijn buurt werd vorige week de kassa van een wassalon opgeblazen door drie jongeren. Niet met vuurwerk, maar met een heuse bom. Mij lijkt het een kwalijke evolutie als jongeren met zware explosieven een groot risico willen nemen voor een kleine buit.

Waarom kan in Brussel niet wat men in Rotterdam deed? Daar worden de families van herrieschoppers gemobiliseerd. Grootouders trekken herkenbare hesjes aan en houden op gevoelige plekken een oogje in het zeil. En in plaats van kleine criminelen na wandaden gewoon te laten gaan, zou men ze een avondlijk huisarrest kunnen opleggen en laten opvolgen door een coach, bij wie ze zich dagelijks moeten melden.