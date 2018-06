Naar Smurfenland

Nog nooit investeerden buitenlandse bedrijven zoveel in België als vorig jaar. Als dat geen goed nieuws is. De cijfers staan in de jaarlijkse barometer van bedrijfsadviseur EY. Er waren in 2017 in ons land 215 investeringen. Dat is 7,5 procent meer dan in 2016. België volgt daarmee de stijgende internationale trend en blijft in de Europese hitparade op de achtste plaats staan.

Dat het niet echt vlot met de Brusselse mobiliteit heeft alles te maken met de institutionele lasagne, een hoofdstedelijke specialiteit.

Brussel krijgt evenwel een veel minder goed rapport. Het aantal investeringen daar bedroeg slechts 37. Dat is al niet indrukwekkend, maar het zijn er ook nog eens tien minder dan het jaar daarvoor. Voor de hoofdstad van Europa is die daling onrustwekkend, zeker omdat ook de liefde voor Brussel lijkt af te nemen. In 2016 zei nog 74 procent van de buitenlandse bedrijven dat ze hier een vestiging overwogen. Een jaar later is dat gedaald tot 44 procent. Als gepeild wordt naar de aantrekkelijkste hoofdstad van Europa belandt Brussel op de voorlaatste plaats, met slechts 7 procent van de stemmen.

Blamage

Dat is eigenlijk een grote blamage. Nu Londen door de brexit veel van zijn voordelen dreigt te verliezen, kan Brussel daar blijkbaar niet van profiteren. Daarmee mist het een unieke kans. Investeerders vinden Londen elk jaar minder aantrekkelijk. In 2016 was de positieve score van de Britse hoofdstad al gedaald van 52 naar 32 procent. In 2017 bleef Londen op dat lage niveau. Maar niet veel bedrijven komen daarom naar Brussel. Ze gaan eerder richting Parijs. Frankrijk krijgt stilaan een ander, dynamisch imago sinds Emmanuel Macron er president is. De Franse hoofdstad positioneert zich steeds meer in de globale netwerken van kennisintensieve en IT-dienstensectoren.

Die cijfers zijn uiteraard relatief en niet meer dan een momentopname, waarbij veel factoren spelen. Sommige daarvan kan de overheid niet of weinig beïnvloeden, zoals de globale toestand van de economie. Maar de barometer van EY zou een luide alarmbel moeten zijn voor alle Brusselse overheden. Je zou hopen dat ze de redenen analyseren die bedrijven uit het buitenland er toe aanzetten hier weg te blijven. Te vrezen valt dat ze niet beseffen hoe belangrijk een kritische kijk van buitenaf is voor het beheer van een gewest van 1,2 miljoen inwoners.

De buitenlanders klagen enigszins voorspelbaar over de te hoge fiscale druk. EY hoopt dat de vennootschapsbelasting verder daalt en dat de vaak zware administratieve procedures vereenvoudigd worden. Een derde pijnpunt waaraan investeerders zich vaak ergeren is er echter één waarmee zowat elke bezoeker hier te maken krijgt: de mobiliteit. Of liever, het gebrek daaraan. Brussel blinkt uit in bouwvallige tunnels, slecht aangeduide omleidingen, files en onaangepast openbaar vervoer.

De klagers hadden daar onmiddellijk het te hoge aantal Brusselse beslissingsniveaus aan toe moeten voegen. Dat het niet echt vlot met de mobiliteit heeft alles te maken met de institutionele lasagne, een hoofdstedelijke specialiteit.

Koekelberg

Een pijnlijke anekdote om dat te illustreren. Weinig buitenlandse investeerders zullen begrijpen dat het mogelijk is dat een lokale burgemeester een project van de gewestregering doelbewust saboteert. Maar in Brussel kan dat perfect. Burgemeester Philippe Pivin van Koekelberg (MR) verzette zich als een absolutistische baron tegen trajectcontrole in de Leopold II-tunnel.

Pivin weigerde de conventie met het Gewest te ondertekenen, waardoor het project voor een paar jaar stil ligt en er weer ongestraft hard gereden mag worden in de tunnel.

Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) had daar al camera’s laten plaatsen om de soms hallucinante snelheden te beperken tot 50 km per uur. Maar Pivin beriep zich op zijn gemeentelijke autonomie omdat hij vond dat 70 km per uur beter was. Hij weigerde de conventie met het Gewest te ondertekenen, waardoor het project voor een paar jaar stil ligt en er weer ongestraft hard gereden mag worden in de tunnel, met de onvermijdelijke ongevallen en files als gevolg.