Naar een koude oorlog met China

Onze waarden en ons maatschappijmodel zijn veel meer waard dan een paar Chinese zilverlingen.

‘Peace for our time.’ Met die boodschap kwam de Britse premier Neville Chamberlain in september 1938 terug van zijn overleg met Adolf Hitler in München. Hij had daar een akkoord gesloten met nazi-Duitsland. Volgens Chamberlain garandeerde dat de vrede voor het volgende tijdperk. Minder dan een jaar later viel nazi-Duitsland Polen binnen. De Tweede Wereldoorlog begon. De rest is geschiedenis.

Het Chinese regime heeft nul respect voor privacy, burgerrechten of individuele vrijheden. Op basis van welk criterium verdient het land dan een Europese voorkeursbehandeling?

De kans is groot dat we binnen enkele jaren op dezelfde manier terugkijken naar het recente Chinees-Europese investeringsakkoord. Dat is niets meer dan een Chinees-Duits akkoord, gedrukt op Europees briefpapier. Het akkoord verzwakt het westerse blok en legitimeert een regime dat haaks staat op onze Europese waarden.

Het Westen is naïef gebleken door te hopen dat China vroeg of laat een liberale democratie zou worden. In onze eigen geschiedenis leidde handel tot rijkdom en leidde rijkdom tot meer vrijheid en democratie. Dat patroon heeft zich niet herhaald in China. We dreven er handel mee en het land werd daardoor in een recordtempo onmetelijk rijk. Vrijer, transparanter of coöperatiever is het niet geworden.

Doofpot

De Chinese doofpot rond Covid-19 heeft ons cruciale tijd gekost bij de bestrijding van de pandemie en ons onmetelijke schade toegebracht. Het land is verantwoordelijk voor brutale repressie en genocide tegen de Oeigoeren. Terwijl de wereld zich verkeek op de bestorming van het Amerikaanse Capitool door een zootje halvegaren, gaf China de democratie in Hongkong een nekschot. Het regime heeft nul respect voor privacy, burgerrechten of individuele vrijheden. Op basis van welk criterium verdient het land dan zo’n Europese voorkeursbehandeling?

Vier jaar Donald Trump hebben bewezen hoe fragiel onze democratische waarden kunnen zijn. Het legitimeren van het Chinese regime ondergraaft onze waarden des te meer.

China is geen partner van het Westen. China is een rivaal. Hoe sneller Europa dat beseft, hoe sneller we kunnen bouwen aan echte strategische autonomie en hoe sneller we ons partnerschap met de Verenigde Staten kunnen versterken. Niet commerciële belangen, maar gedeelde waarden moeten onze partnerschappen bepalen.

Of het nu gaat over investeringen, wetenschap, klimaat of handel, laat ons handelen met gelijkgestemden. Vier jaar Donald Trump hebben bewezen hoe fragiel onze democratische waarden kunnen zijn. Het legitimeren van het Chinese regime ondergraaft onze waarden des te meer. Bereiken dat we echte strategische autonomie krijgen in Europa, betekent fors meer investeren in defensie. Het betekent actief interveniëren in Noord-Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Het betekent strategische sectoren hier houden en ideologische rivalen buiten houden.

Ideeënstrijd

We bevinden ons aan de vooravond van een nieuwe koude oorlog, te vergelijken met de gespannen vrede tussen 1947 en de implosie van de Sovjet-Unie in 1991. Er was ideologische rivaliteit tussen ons democratische en op vrijheid gebaseerde maatschappijmodel en het communisme dat steunde op collectief bezit en gelijkheid. Die ideeënstrijd had verstrekkende gevolgen. Het Westen dreef zo goed als geen handel met de Sovjet-Unie. Er werd nauwelijks heen en weer gereisd en beide modellen probeerden elkaar technologisch de loef af te steken. De space race was een prestigestrijd.

Met de val van de Berlijnse Muur kwam de facto een einde aan het communisme als maatschappijmodel. Het kapitalisme en de liberale democratie waren de winnaars van de ideeënstrijd. Innovatie, creativiteit en ondernemerschap gedijen alleen maar in een klimaat van vrijheid.

Laat ons dringend stoppen met China als een ‘normaal’ land te beschouwen.

Te lang hebben we gehoopt dat ook China ons model zou volgen. Helaas. Laat ons dringend stoppen met China als een ‘normaal’ land te beschouwen. Het staat haaks op alles waar het Westen voor staat. Uiteraard zullen velen moord en brand schreeuwen bij het idee van een nieuwe koude oorlog. Op korte termijn staan er allicht heel veel commerciële en financiële belangen op het spel.

Dat is echter niet onze echte rijkdom. Onze vrijheid, onze waarden en ons samenlevingsmodel maken ons echt rijk. Die zijn uniek in de hele geschiedenis. Ze zijn superieur en moeten dan ook met alle macht worden verdedigd. Door onze relatie met China te normaliseren ruïneren we op termijn onze waarden en ons maatschappijmodel. Die zijn veel meer waard dan een paar Chinese zilverlingen. Tien keer liever een nieuwe koude oorlog met China dan een nieuwe ‘Peace for our time’.

Peter De Keyzer