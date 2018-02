Narcisme van de korte termijn

Donald Trump is een mirakelpresident. Dat beweert de man alvast zelf. Dat er het afgelopen jaar geen doden vielen te betreuren in de burgerluchtvaart is volgens hem rechtstreeks toe te schrijven aan het feit dat hij dat jaar president was. Onzin uiteraard - dat begrijpt iedereen. Ongevallen in de luchtvaart hebben te maken met veiligheidsprocedures die al jaren vastliggen, met weersomstandigheden en met toeval.

Diezelfde Trump beweert ook dat ‘er al meer dan 2,4 miljoen jobs zijn gecreëerd sinds ik president ben’. Opnieuw suggereert hij een verband. Hij zou rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de creatie van al die nieuwe jobs.

Post hoc, ergo propter hoc. B volgt na A en dus is B het gevolg van A. Zeker in de politiek of het beleid is dat een patroon. Ook in eigen land

Veel meer mensen hebben dan al de neiging hem te geloven dan in het geval van de veilige luchtvaart. In werkelijkheid hebben die 2,4 miljoen jobs veel meer te maken met het bijzonder gulle rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank gedurende het afgelopen decennium, het vertrouwen van de bedrijven en de maatregelen die genomen werden door zijn voorganger Barack Obama . We moeten dus eerder de Fed-voorzitters Ben Bernanke en Janet Yellen of Obama bedanken voor de spectaculaire banengroei.

Post hoc, ergo propter hoc. B volgt na A en dus is B het gevolg van A. Zeker in de politiek of het beleid is dat een patroon. Ook in eigen land. De Belgische economie laat dit jaar bijvoorbeeld de sterkste groei optekenen van het afgelopen decennium en er komen tienduizenden nieuwe jobs bij. Er gaat geen dag voorbij of regering, ministers en regeringspartijen kloppen zich daarvoor op de borst. Zij hebben hoogstpersoonlijk voor die jobs gezorgd. In werkelijkheid voert de Europese Centrale Bank al jaren een extreem soepel beleid, is de olieprijs laag en groeien onze grote buurlanden als kool. Dat weerhoudt de politici er niet van om de groeipluimen op hun eigen kortetermijnhoed te steken.

In het omgekeerde geval zijn ze trouwens veel minder happig om hun verantwoordelijkheid te claimen. Als de economie vertraagt, de werkloosheid stijgt, een aanslag wordt gepleegd of een groot bedrijf de deuren sluit, geven ze niet thuis. Dan zijn telkens externe factoren daarvoor verantwoordelijk: politici van de vorige regering, buitenlandse invloeden, een slechte manager of toeval.

Druk op de knop

Dat is te gek voor woorden. Je kan niet gelijktijdig de successen claimen voor alles wat goed gaat en de schuld bij een ander leggen als de cijfers tegenvallen. Beleidsmakers zouden dan ook best wat bescheidener zijn over hun impact op korte termijn op de economie. Er verloopt namelijk best wat tijd tussen een beleidsbeslissing en de eigenlijke impact op de economie. Zelfs bij typisch ‘druk op de knop’-beleid als een renteverlaging, een subsidie of een belastingverhoging duurt het vaak maanden tot zelfs meerdere kwartalen eer de impact op de economie duidelijk wordt.

Daarentegen zouden politici best wat ambitieuzer mogen zijn als het gaat over hun impact op langere termijn. Daar kunnen ze het meeste verschil maken. Bij de echt belangrijke beslissingen duurt het vaak heel lang vooraleer de impact duidelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld over de infrastructuur, het energiebeleid, de arbeidsmarkt, het onderwijs of defensie. Het omgekeerde geldt net zozeer. Je kan de infrastructuur, het energiebeleid, de arbeidsmarkt, het onderwijs of defensie jarenlang moeiteloos verwaarlozen zonder dat iemand het op korte termijn merkt.

De puinhopen door het verwaarlozen van de lange termijn zijn voor de volgende generatie.

Daarmee is alles gezegd. Het is politiek rendabel successen op korte termijn te claimen, terwijl je de langere termijn verwaarloost. De successen op korte termijn leveren onmiddellijk aandacht en aanzien op. De puinhopen door het verwaarlozen van de lange termijn zijn voor de volgende generatie.

Hoe raken we af van die waan van de dag? Door als politicus eerlijk toe te geven dat sterke groei veel meer te maken heeft met conjuncturele meevallers dan met het eigen beleid. Door niet langer elk succes als een persoonlijke overwinning te claimen zullen ze hun eigen geloofwaardigheid verhogen. De politici zullen dan ook niet nodeloos afgerekend worden op tegenvallers waaraan ze zelf niets kunnen verhelpen.

Ten slotte moeten we de politici veel meer afrekenen op de duurzaamheid én de uitvoering van hun plannen voor de langere termijn. Wie echt geïnteresseerd is in groei, welvaart en duurzaamheid voor de volgende generatie negeert de hoeraberichten op de korte termijn en rekent politici af op wat echt telt: de uitvoering van hun plannen voor de langere termijn.