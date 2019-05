In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maken onze opiniemakers puntige observaties. Vandaag: politicoloog Nicolas Bouteca over de negatieve en de inhoudelijk zwakke campagne.

Elke campagne heeft een moment dat de geschiedenis ingaat. In 2014 was dat het debat van De Tijd met Bart De Wever en Paul Magnette. De N-VA-voorzitter lanceerde er de one-liner ‘show me the money’.

De huidige campagne laat zich samenvatten in twee tv-fragmenten. Er was de aarzelende reactie van Kristof Calvo (Groen) in ‘De afspraak’ op de vraag of de vele mensen met een salariswagen 500 euro loon verliezen volgens de plannen van zijn partij. En er was de strategisch getimede pensioentackel van de sp.a’er John Crombez in de studio’s van ‘Ter zake’. Hij dwong de N-VA-voorzitter in het defensief over de pensioenleeftijd.

Dat net die fragmenten in het geheugen zullen blijven hangen, is exemplarisch voor de hele campagne. Die draaide vooral rond de grootste kiezersreservoirs op links en rechts: de gedoodverfde winnaar Groen en de grootste partij N-VA. Beide werden het mikpunt - en deden er zelf aan mee - van een tsunami aan negatieve campagneboodschappen. Daarbij werden in eerste instantie argumenten aangedragen om aan te tonen dat de politieke tegenstanders niet geschikt zijn voor de job in plaats van argumenten die de kunde van de eigen partij moesten bewijzen. Er werd dus meer over de ander gepraat dan over zichzelf.

Groen werd sinds de passage van Calvo bij Ivan De Vadder van links tot rechts afgeschilderd als een partij die de kiezer veel geld zou kosten. Een kleverig beeld dat de jongste weken genadeloos kracht werd bijgezet met allusies op vlees-, wijn- en boekentaksen. De MR vatte het zo samen: ‘Avec les verts toujours plus cher.’ Ongenuanceerd en leugenachtig zelfs, maar de gedachte was gelanceerd en bleek moeilijk te keren.

De partij van De Wever maakte hetzelfde mee, omdat de indruk werd gewekt dat de Vlaams-nationalisten de pensioenleeftijd na 26 mei opnieuw zouden verhogen. Volgens de PVDA en de PS zelfs tot zeventig jaar. Ook hier werd de waarheid wel heel hard opgerokken. De N-VA probeerde vliegensvlug het beeld van een hardvochtige partij te keren omdat haar vizier nog meer dan in 2014 op de centrumkiezer was gericht. Niet eenvoudig, omdat de onderliggende boodschap is dat de Vlaming opnieuw zou kunnen meemaken wat in 2014 is gebeurd. Ook toen had geen enkele partij in haar programma staan dat de pensioenleeftijd naar 67 zou worden gebracht, maar het werd uiteindelijk een van de eerste maatregelen van de regering-Michel.

‘Negative campaigning’ is niet nieuw, maar de wetenschap is er nog niet uit of dat goed of slecht is voor de democratie. Er is onderzoek dat aantoont dat negatieve campagneboodschappen leiden tot een grotere betrokkenheid van de kiezer. Ze vormen de aanzet om zich beter te informeren over de kwesties die ter discussie staan. Andere onderzoekers zijn pessimistischer en wijzen erop dat het net de kloof tussen burgers en politiek vergroot omdat kiezers balen van al dat geruzie.

In elk geval valt te vrezen dat politici in de toekomst, nog minder dan nu het geval was, een gewaagde visie durven te verdedigen. Het risico is te groot dat uit een alomvattend plan één element wordt gepikt dat de partij kan schaden. Jammer, want we kunnen wel wat visionaire politici gebruiken om de uitdagingen op het vlak van klimaat, energie, mobiliteit, migratie en onze welvaartsstaat aan te pakken.