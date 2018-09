Niet bevorderlijk

De krant voor intellectuelen, de Frankfurter Allgemeine, blijft zich verbazen. ‘Waarom is de AfD zo populair?’ De economie loopt op wieltjes, maar toch gooit de - weinig economisch onderlegde - rechts-populistische partij in de opiniepeilingen de hoogste ogen. Een blik over de grens maakt duidelijk dat de geest van het populisme ook bij de buren waart en zelfs bij economische bloei tot leven komt. Maar als het niet de ‘economy is, stupid’, wat maakt de oude partijen dan zo onaantrekkelijk? Deze week kregen we een schoolvoorbeeld te zien.

Hans-Georg Maassen, het hoofd van de Duitse nationale inlichtingendienst, lag onder vuur. Een topspion zwijgt beter, maar Maassen, van CDU-huize, hield zijn kiezen niet op elkaar. Te snel en te boud leverde hij commentaar op de verontrustende beelden uit Chemnitz van extreemrechtse marsen en ‘heksenjachten op buitenlanders’. Fake news en fake beelden, zei Maassen. Met de woorden ‘geen heksenjacht’ veroorzaakte hij niet alleen een mediastorm, maar ook een politieke storm.

Maassen botste met bondskanselier Angela Merkel. Moet zo iemand niet juist zijn stellingen kunnen bewijzen en terughoudend zijn met politieke oordelen? Maassen kreeg het bewijs niet voor elkaar.

Bevordering

De sociaaldemocratische SPD eiste zijn kop. Sterker nog, partijvoorzitter Andrea Nahles maakte er een halszaak van. Voor een wankele coalitie kan dat het einde betekenen. Na een vrij beschamende politieke slangen- en stoelendans, vooral tussen de rechts-conservatieve CSU en de SPD, was op dinsdag de oplossing gevonden. Maassen stapt op als topspion en wordt staatssecretaris onder minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU). Daarvoor moet een SPD-staatssecretaris wijken. Maassen krijgt een bevordering. In plaats van eruit te worden gegooid, wordt hij omhoog gehesen. Een dubbele klap in het gezicht van de SPD en van Nahles.

De existentiële crisissen van de Duitse regering volgen elkaar snel op. Het valt te betwijfelen of ze de eindstreep over drie jaar haalt.

Vanop afstand bekeken is de gevonden oplossing vindingrijk en zonder al te veel gezichtsverlies. Maar de tijden zijn veranderd. Het volk ziet een schouwspel van vriendjespolitiek zonder politieke verantwoording bij de CSU. En een kinderachtige machtsstrijd tussen de Beierse oud-premier Seehofer en zijn politieke overste Merkel. En een SPD die vastzit in een eindeloze profileringszoektocht. Nahles eiste onmiddellijk het hoofd van Maassen, nog zonder inhoudelijk debat.

En de Kanzlerin? Die zweeg, zoals gewoonlijk. Wel heel erg lang. Mutti is moe en laat haar kinderen elkaar in het openbaar de tent uitvechten. Niet voor het eerst. De existentiële crisissen van deze regering volgen elkaar snel op. Het valt te betwijfelen of ze de eindstreep over drie jaar haalt.