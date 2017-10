No pasarán!

Toen het Vlaams Belang nog Vlaams Blok heette, volgde ik Filip Dewinter met een camera tijdens een van zijn eerste electorale campagnes in Antwerpen. Hij trok naar volksbuurten om er de radicale standpunten van zijn partij te propageren als oplossing voor de multiculturele problemen. Enige nuance was hem niet bekend, nauwelijks verholen racisme des te meer. Veel hoefde hij niet te zeggen, want aan de toog van menig volkscafé werd hij langs rechts voorbijgestoken. Zijn partij had vrij spel, want de linkerzijde deed niet meer dan hem diaboliseren. Zo werd elk debat over de uitdagingen van de multiculturele maatschappij ideologisch voor jaren gesmoord.

Houdt in Brussel de vrijheid van meningsuiting op aan de Ninoofse Poort?

Dewinter heeft altijd gehouden van die splendid isolation, van één tegen allen. Zelfs toen het Vlaams Belang met de opkomst van de N-VA spectaculair achteruitging, bleef hij zijn harde lijn trouw. In deze populistische tijden droomt hij van een tweede politiek leven. Dat zijn eigen partijvoorzitter nauwelijks van onder zijn schaduw komt, zal hem een zorg zijn. Dewinter blijft het Vlaams Belang zien als een emanatie van zijn persoon. Dat hij de partij is en niemand anders, daar twijfelt hij geen moment aan. Als een nieuwe leiding op een dag zou denken aan een gematigder politieke lijn, dan zal hij door acties en uitspraken wel garanderen dat die pogingen meteen gedoemd zijn om te mislukken.

Bescheidenheid is nooit Dewinters sterke kant geweest, maar zijn zin voor provocatie des te meer. Neem nu zijn idee om begin november, ver van zijn thuisbasis, op ‘islamsafari’ te gaan in de Brusselse gemeente Molenbeek, volgens hem de ‘jihadhoofdstad van Europa’. Als eregast bij zijn trip nodigt hij de Nederlandse politicus Geert Wilders uit, die andere meester-provocateur.

Doel bereikt

Nog voor dit duo één voet in Molenbeek heeft gezet, heeft het zijn doel al bereikt. De burgemeester, Françoise Schepmans, zei meteen dat de gemeente een klacht zou indienen. Het bezoek van Dewinter zou ‘het imago’ van Molenbeek ‘beschadigen’ en onnodig ‘stigmatiserend’ werken. Ze leek niet te beseffen dat dit wel zwakke argumenten zijn om een bezoek van twee democratisch verkozen parlementsleden te verbieden. En niemand wist te vertellen bij welke instantie ze klacht zou indienen.

Schepmans’ reactie leek meer ingegeven voor intern Molenbeeks gebruik, want de PS’er Cathérine Moureaux, de dochter van Schepmans’ voorganger, had in de beste familiale traditie haar duivels ontbonden. Op haar Facebookpagina schreeuwde de jonge pasionaria van Molenbeek het uit: ‘No Pasaran!’, alsof de fascistische hordes op het punt stonden het Kanaal Brussel-Charleroi over te steken.

Zo gaat dat in Molenbeek. Het is er makkelijker om aan ideologische zelfbevrediging te doen dan een nuchter debat te hebben over wat er in het verleden fout is gelopen en daarvan te leren. De Vlaamse groene schepen Annalisa Gadaleta mag nog steeds ondervinden hoe moeilijk dat wel is. Ze had een boek geschreven over de moeilijkheden van haar gemeente en werd meteen door de plaatselijke alwetende linkse ayatolla’s neergesabeld. Voor de PS is Groen voortaan niet meer dan een extreemrechtse partij. En voor het eerst sinds heel lang gaan Ecolo en Groen niet samen naar de verkiezingen.

Islamitische gemeenschap

De linkerzijde roept nu op tot vreedzame betogingen tegen Dewinters safari, maar op de sociale media is de toon gewelddadiger. De gemeente mobiliseert de politie en zou zelfs Dewinter en Wilders de toegang tot de gemeente willen ontzeggen. In Brussel kan een lokale coryfee blijkbaar besluiten dat de vrijheid van meningsuiting ophoudt aan de Ninoofse Poort.

Schepmans had beide parlementsleden beter verrast door hen bijvoorbeeld uit te nodigen op een bijeenkomst met lokale verenigingen en vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap. Dat zou misschien een dovemansgesprek worden, maar het zou in ieder geval een interessante tegenzet geweest zijn tegen de provocatie van Dewinter.

En vooral: het zou iedereen uit zijn voorspelbare rol doen vallen. Maar zoveel politieke creativiteit is niet aan de orde in Molenbeek, waar men liever alles bij het oude laat en zijn eigen grote gelijk koestert.