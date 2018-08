Noelsspeak | 3 verrassingen 10 jaar na de financiële shock

Econoom en Econopolis-stichter Geert Noels ziet drie uitkomsten van de crisis die hem vandaag bijzonder verrassen, maar ook verontrusten voor wat in de volgende tien jaar gaat komen.

We naderen de periode waarin kranten zullen koppen: ‘10 jaar na Lehman’ of ‘10 jaar na de val van Fortis’.

Eigenlijk begon de financiële crisis al in augustus 2007, en ging het niet om Fortis en Lehman maar om de implosie van een scheefgegroeid systeem. De instorting begon langzaam maar kreeg na verloop van tijd de allure van een onstopbare lawine.

Toen het stof ging liggen, begon het analyseren en het puinruimen. Daarna kwamen de commissies en de grote rapporten, waaraan ik in België trouwens tweemaal meewerkte (Lamfalussy rapport in 2009 en High Level Expert Group in 2016).

Ons land ondergaat voor een groot deel wat in de rest van de wereld gebeurt. Het kan maatregelen nemen, en doet dat ook, maar als er een grote financiële storm vanuit het buitenland aan komt zetten, stopt die niet aan de grenzen.

Als intense en bevoorrechte toeschouwer van het afgelopen financiële decennia zijn er drie uitkomsten van de crisis die me vandaag bijzonder verrassen, maar ook verontrusten voor wat in de volgende tien jaar gaat komen.

Verrassing 1:

‘Too big to fail’ is globaal en breed gegaan

Na de financiële crisis leek één ding vast te staan: de financiële instellingen zouden in de toekomst kleiner worden. ‘Too big to fail’ (TB2F) was dé uitdrukking van de crisis. De grote systemische banken mochten niet vallen, er was geen andere mogelijkheid dan ze te steunen.

Maar kijk, tien jaar later zijn die banken nóg groter: Bank of America ging samen met Merril Lynch, JPMorgan slokte Chase Manhattan op, BNP kocht uiteraard Fortis, en ga zo maar door.

Vandaag zijn de Chinese banken bij de grootste ter wereld. En de aangekondigde fusie tussen SocGen en Unicredit kan Italiaanse problemen rechtstreeks in Frankrijk injecteren.

TB2F is niet alleen in de financiële sector verder uitgezaaid, het is een globaal fenomeen in de meeste sectoren. De techgiganten krijgen een TB2F-karakter: ze worden met fluwelen handschoenen behandeld in het Amerikaanse Congres.

Niemand die zich nog de basis van het kapitalisme herinnert, en het belang om monopolies, kartels en ongezonde oligopolies te bestrijden. Kleine banken zijn tien jaar later zelfs relatief verzwakt: ze betalen mee bankenbelastingen voor een crisis die ze niet hebben veroorzaakt, of kreunen onder de monetaire politiek op maat van de systemische Europese zombiebanken.

TB2F heeft te maken met arrogantie, met bankdirecteurs zoals Lloyd Blankfein, die konden zeggen dat ze ‘het werk van God doen’.

Vandaag spreiden de tech-CEO’s dezelfde arrogantie tentoon. Elon Musk is ook al besmet door het arrogantievirus van Silicon Valley. Uit pure frustratie noemt hij de duikers die de Thaise voetballertjes redden ‘pedofielen’ en twittert hij de ene koersmanipulatie na de andere de ether in alsof niemand hem iets kan maken. Geniale techbonzen die de pedalen verliezen, ze zijn even gevaarlijk als bankiers die op wereldwijde schaal met andermans geld mogen speculeren.

Het fenomeen is dus universeel. En de enige manier om het te stoppen is het besef bij regelgevers dat gigabedrijven schadelijk zijn voor innovatie, ondernemerschap én moral hazard. En als een TB2F uiteindelijk over de kop gaat, mag de kleine belastingbetaler inspringen.

Verrassing 2:

De centrale banken blijven zeepbellen blazen

De vader van de financiële crisis van 2008 is Alan Greenspan. Hij was de seriële bellenblazer, de sterke hand die elke beursdaling deed stoppen, de man die ‘moral hazard’ deed groeien.

Vanaf het begin van zijn carrière met de krach van 1987, over de Savings & Loans crisis, via de implosie van het hefboomfonds LTCM, de reactie na 9/11 en de actieve monetaire politiek om een huizenzeepbel op te blazen om het uiteenspatten van de techzeepbel van 2001 op te vangen: Greenspan was de architect van het ontsporen van het globale financiële systeem.

Tot op de dag van vandaag is er geen fundamentele breuk met zijn roekeloze stijl. Mario Draghi imiteerde hem met zijn ‘whatever it takes’. In plaats van meer preventief te werken zijn centrale bankiers steeds actiever en drastischer geworden. Ze interveniëren, sussen en paaien de financiële markten waardoor die veel meer risico nemen dan gezond is.

‘Quest for Yield’ was een van de vele directe aanleidingen van de kredietzeepbel en het ontstaan van toxische kredieten. Met een zerorente die nu al jaren aanhoudt, is de ‘honger naar rendement’ doorgeslagen naar een ‘hysterie om rendement’.

Zolang centrale banken de grote finale kopers van schuldpapier zijn, zal alles kalm blijven. Maar na de VS willen ook Japan en Europa dat afbouwen. Het schuldmonster dat ze hebben gecreëerd, moet echter blijvend worden gevoed.

Verrassing 3

De crisis werd grotendeels veroorzaakt in de VS. Maar terwijl de VS sterker zijn geworden door de crisis, is Europa heel veel verzwakt.

De financiële crisis werd geïnitieerd in de VS. Door hun spaartekort werden hun schuldeitjes gedropt in de mandjes van spaarzame Europese en andere buitenlandse beleggers. Het Amerikaanse banksysteem leeft van transacties in schulden, het Europese banksysteem neemt nog altijd veel schulden op de eigen balansen.

In de VS hebben de banken geen balansprobleem, in tegenstelling tot Europa. Anno 2018 zijn er daarom Europese zombiebanken tegenover een gezond werkend Amerikaans banksysteem.

In de VS lag de nadruk ook op de marktwerking in verschillende sectoren, en had men het ‘geluk’ dat de technologiesector een langgerekte boomperiode startte vanaf 2009. Europa beschermde zijn banken, wilde zo weinig mogelijk instabiliteit en verhinderde daardoor het proces van creatieve destructie in de gehele economie.

Een dynamische Amerikaanse economie staat in schril contrast met een starre Europese. Europa haalde ook elke incentive weg bij landen om structureel te hervormen, door het verder verleggen van budgettaire en monetaire grenzen. Het gevolg is af te lezen in de beursgrafiek van de afgelopen tien jaar. Vergeleken met een dynamische Amerikaanse beurs is de Europese blijven steken op de niveaus van de crisis.

Je kan het onrechtvaardig vinden dat de VS de problemen hebben veroorzaakt en tien jaar later versterkt uit de crisis komen. De VS zijn sterker dan ooit, op het hoogtepunt van hun economische macht.

Alleen de Amerikaanse president Donald Trump heeft dat niet helemaal door en wil Amerika ‘great again’ maken. Hij is er echter het afgelopen jaar in geslaagd China, Europa, Rusland, Canada en Mexico tegen zich in het harnas te jagen. Zijn handelsoorlog richt zich vooral op de Oude Economie, de boomerang van de getroffen landen zal komen ten koste van de Nieuwe Economie.

Maar in plaats van op een sputterende Amerikaanse motor te hopen zou Europa werk moeten maken van een relancepolitiek: zombiebanken opbreken, de euro hervormen (en enkele landen zuurstof geven met een flexibeler muntregime), en vooral ondernemerschap stimuleren in plaats van ‘crony capitalism’ te laten floreren.

Trump is een olifant in de porseleinenwinkel, maar met de drive en de visie van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker worden de volgende tien jaar in Europa een stuurloze dronkemansrit.