Noelsspeak | Tien jaar na de crisis zijn de Europese banken kleiner en kwetsbaarder

In Noelsspeak spreekt econoom en Econopolis-stichter Geert Noels zich maandelijks onomwonden uit. Vandaag heeft hij het over de zwakke positie van de banken tegenover de technologiesector.

De start van de financiële crisis ligt meer dan tien jaar achter ons. De Europese banken zijn dan wel kleiner geworden, ze hebben nog steeds lood in hun vleugels. Ongeveer tien jaar voor de bankencrisis beleefden de telecombedrijven hun eigen crisis: een combinatie van overinvesteringen en te veel schulden ontvlamde in 2000 en duwde ze kopje-onder.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Als we die episode van de Europese telecombedrijven naast die van de banken leggen (zie grafiek), dan zien we een opvallende gelijkenis. De Europese telecomsector is nooit echt hersteld van de crisis van het jaar 2000. Dat komt omdat het proces van ‘creatieve destructie’ nooit echt heeft doorgezet. Oligopolies hebben de telecombedrijven kunstmatig beschermd, zoals de recente discussie in België nog aantoont. Die bescherming levert stabiliteit op op korte termijn, maar belemmert de echte transformatie van telecombedrijven in techbedrijven.

Bij elke crisis in Europa heeft de overheid een interveniërende rol gespeeld via de regelgever of bij de banken bijkomend via de centrale banken. Dat tempert de impact en creëert een gevoel dat de crisis bedwongen is. Maar in feite houdt het de echte vernieuwing tegen, en het belangrijke proces van creatieve destructie die de hele economie op lange termijn gezond maakt.

In 1990 was de top 6 van de banken wereldwijd volledig Japans, in 2000 Amerikaans. In 2008 was de top 10 van de banken dan weer sterk Europees gekleurd (zie tabel). Het valt op dat elke zeepbel gepaard ging met een parallelle zeepbel in de banksector. In 2018 is de globale banktop Chinees gekleurd. Hun balansen groeiden sinds 2008 met 200 tot bijna 300 procent. Het lijkt er dus sterk op dat na Japan, de VS en Europa, nu China de financiële gevarenzone is geworden.

De financiële crisis van 2008 had haar kiemen in de VS, maar door de enorme groei van de Europese banken had ze vooral op ons continent een zware impact. Het zou onze toezichthouders moeten aanzetten tot grote voorzichtigheid. De Chinese opmars in de financiële sector draagt in zich een groot besmettingsgevaar.

De Europese banken zijn sinds 2008 sterk gekrompen. De Belgische banken zijn grotendeels uit de top verdwenen. Kleine landen hebben opnieuw kleine banken, en grote landen hebben hun positie geconsolideerd. Het Champions League-effect speelt ook in de financiële sector een grote rol: de groten hebben een disproportioneel voordeel, en de regels zorgen ervoor dat de kleintjes klein zullen blijven.

Schermvullende weergave ©Dries Luyten

Het blindstaren op de banken leidt ons echter af van het bredere plaatje: de dreiging voor de banksector komt niet alleen van in de eigen sector, maar vooral van buiten de sectorgrenzen. De grote technologiebedrijven zouden binnen tien jaar wel eens de grootste financiële spelers kunnen zijn, zonder dat we ze in de klassieke maatstaven zoals balanstotaal of ‘tier 1-ratio’s’ kunnen rangschikken. Niet alleen Google en Amazon, ook Alibaba of C-Trip zijn potentieel de grootste bedreiging voor de kunstmatige stabiliteit van de Europese banksector.

De grote techbedrijven zijn al giganten in betalingssystemen en financiële transacties. Het is een kleine stap voor ze om op te schuiven naar de klassieke financiële diensten zoals kredieten of verzekeringen. Ze kunnen doen aan cherrypicking: de lucratiefste niches eerst. Omdat ze geen zware investeringen in mensen en bankkantoren hebben, kunnen ze ook erg competitieve voorwaarden aanbieden. De consument zal afscheid nemen van zijn klassieke bank zonder het echt door te hebben.

Zoals een dam langzaam wordt verzwakt door insijpelend water tot hij catastrofaal doorbreekt, zo is technologie de positie van de financiële sector aan het ondergraven.

Net zoals de mediabedrijven, de retailbedrijven en de telco’s laten de banken zich verlammen door de kunstmatige stabiliteit van Europese regels en langdurige oligopolies. Zoals een dam langzaam wordt verzwakt door insijpelend water tot hij catastrofaal doorbreekt, zo is technologie de positie van de financiële sector aan het ondergraven. Is er dan niets dat we kunnen doen?

Toch wel. De beursintroductie van de Nederlandse fintechspeler Adyen zou alle Europese banken moeten inspireren, en niet afschrikken. Al van bij de eerste beursdag is Adyen 13 miljard euro waard, dat is slechts 20 procent minder dan Deutsche Bank, nog steeds de 15de bank wereldwijd, en top 5 in Europa.

Hoeveel Adyens zijn er verborgen bij de Belgische en Europese banken? Dàt is de echte vraag. Stel dat we deze innovatie kunnen bevrijden uit de bunkers van de Europese banken. Beeld u eens in hoe sterk de Europese fintechsector zou worden als we honderden miljoenen consumenten verbinden met Europese technologie, in plaats van af te wachten tot Amerikaanse en Chinese techoplossingen ons overspoelen.

Schaf de bankentaksen af en laat de banken zich met die middelen ontwikkelen tot Europese fintechs. Een grote fintech levert een veelvoud aan Belgische vennootschapsbelastingen op.

Maar waarom zouden Belgische banken wachten op een Europees initiatief? Onze banken zouden in de buurlanden hun fintechinitiatieven kunnen loslaten: robo-advice, payments, cybersecurity, e-insurance, online kredieten en hypotheken. Pluk de lucratiefste niches in Frankrijk, Nederland en Duitsland en leg de basis voor een Europees succes, om daarna de wereld te veroveren. In plaats van het onvermijdelijke af te wachten: de dag dat Amazon of Alibaba Europa overspoelt, zonder zelfs te beseffen waar België op die kaart juist ligt.

Tien jaar na de financiële crisis zou de overheid daarom ook het best de bankentaks begraven, en financiële spelers belasten zoals andere ondernemingen. Of willen we banken met taksen uitroeien zoals we dat met tabak willen doen? Vinden we ze schadelijk en willen we ze zo klein mogelijk houden?