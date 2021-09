De SPD en de CDU willen elk de Duitse kanselier leveren en zullen de groenen en de FDP alles geven wat ze vragen. De vraag is hoe beide kingmakers het onderling eens kunnen worden.

Terwijl Duitsland zich voorbereidde op het politieke hoogtepunt van het jaar kwam het mijne al twee dagen voor de verkiezingen. Mijn favoriete Duitse punkrockband Die Ärzte had tijdens de lockdowns een enorme productiviteitsboost en bracht afgelopen vrijdag alweer een nieuw album uit, zijn tweede na een pauze van negen jaar. De titel van de eerste single kon niet passender zijn voor de verkiezingsuitslag: 'Noise'.

Want ‘noise’ brachten de Duitse verkiezingen inderdaad. Het slechtste resultaat van de christendemocratische CDU sinds de oorlog, waaruit bleek dat een slechte en onpopulaire kandidaat slecht en onpopulair kan blijven. Er is de herrijzenis van de sociaaldemocratische SPD, waarbij alleen de SPD denkt dat het door haar programma komt, maar Olaf Scholz en de rest van het land er anders over denken. Er is de teleurstelling van de groenen, die ver onder hun resultaat van de jongste Europese verkiezingen bleven. Ze maakten een soortgelijke ervaring mee als de CDU: dat een verkeerde kandidaat ook het beste verkiezingsprogramma kan ondermijnen.

Dat de kleintjes bepalen is een nieuw fenomeen bij een Duitse kanseliersverkiezing.

In de verkiezingsstrijd ging het er op het einde alleen nog over wie bondskanselier zou worden: Olaf Scholz (SPD) of Armin Laschet (CDU). Mocht Duitsland zijn zoals de VS, dan was het antwoord duidelijk: de SPD onder Scholz heeft de meeste stemmen gewonnen. Maar zo makkelijk is het niet, want er zijn meerderde partijen aan zet.

In feite ligt de beslissing over het kanselierschap nu bij de groenen en de liberale FDP. Zij zijn de kingmakers. Ervan uitgaand dat niemand een vierde herhaling van een grote coalitie (SPD-CDU) wil, resten slechts twee opties: de groenen en de FDP onder de leiding van de SPD, of onder de leiding van de CDU. Dat is een nieuw fenomeen bij een kanseliersverkiezing: de kleintjes bepalen.

Vastklampen

Terwijl de SPD haar langdurige existentie- en richtingcrisis met één Scholz nog lang niet heeft opgelost, gaat de CDU met Laschets wanhopig vastklampen aan de macht dezelfde existentiële crisis in. Beide partijen hongeren naar het kanselierschap. Beide zullen de groenen en de FDP alles willen geven wat ze vragen. Rest de vraag hoe de groenen en de FDP het onderling eens kunnen worden.

De CDU komt als regeringspartij alleen in aanmerking als ze binnen enkele weken doet wat ze in de 16 jaar onder Angela Merkel niet heeft gedaan: zich heruitvinden.

Beide staan voor grote investeringen in digitalisering en infrastructuur. De grootste verschillen liggen in de aanpak van de klimaatverandering. De FDP wil vrijwel alles via marktwerking en beprijzing regelen, terwijl de groenen voor een duidelijk interventionistisch beleid gaan. Ook over de financiering van alle nieuwe projecten liggen de standpunten van beide ver uit elkaar.

De FDP en de groenen zijn zich bewust van hun kracht als eenheid. Als ze er samen uit raken, zullen ze eerst proberen om met de SPD in zee te gaan. Want wie wil samengaan met verliezer CDU? De CDU komt alleen als regeringspartij in aanmerking als ze binnen enkele weken doet wat ze in de 16 jaar onder Angela Merkel niet heeft gedaan: zich heruitvinden. In dat geval kan een heel ‘onverwachte’ bondskanselier uit de bus komen: Markus Söder, die een CDU/CSU, groenen en FDP-coalitie leidt. Na ‘noise’ kan in de Duitse politiek nog veel nieuws ontstaan.